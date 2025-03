Doechii, chi è la rapper idolo della Gen Z

Fonte: IPA Doechii

In un panorama musicale dominato dal pop e dall’hip-hop, non è difficile imbattersi in nuovi nomi e sonorità capaci di interessare e coinvolgere il pubblico, diventando fenomeni mondiali.

È il caso di Doechii, rapper statunitense che sta conquistando la scena con una carriera in ascesa. Oltre alla sua musicalità coinvolgente, i suoi testi affrontano tematiche importanti e attuali. Un’artista virale da tenere d’occhio: ecco qualcosa in più su di lei.

Chi è Doechii

Doechii, nome d’arte di Jaylah Ji’myah Hickmon, è una rapper statunitense nata nel 1998 a Tampa, in Florida. Appassionata di musica fin da bambina, grazie anche all’influenza del padre e dello zio, entrambi rapper, ha iniziato a esprimere la sua creatività come risposta ai momenti difficili della sua adolescenza, segnata dal bullismo.

È in quegli anni che nasce Doechii, il suo alter ego. La cantante sceglie di non omologarsi per piacere agli altri e decide di raccontarsi attraverso una serie di video caricati online, diventando virale e riuscendo a creare un forte legame emotivo con il suo pubblico.

Nei suoi testi affronta temi come la salute mentale, la bisessualità e l’autodistruzione, riuscendo però a farlo con leggerezza, dimostrando che raccontare il dolore non significa necessariamente prendersi troppo sul serio.

Dai mixtape al successo internazionale

Il suo esordio musicale arriva grazie a due mixtape, Coven Music Session, Vol. 1 (2019) e Oh the Places You’ll Go (2020).

Dopo una serie di singoli e una collaborazione con SZA nel 2022 in Persuasive, nel 2023 arriva la sua prima vera hit: What It Is, che ottiene la certificazione di platino dalla Recording Industry Association of America e una candidatura agli MTV Video Music Awards come Canzone dell’estate.

La sua carriera decolla rapidamente: nello stesso anno si esibisce al Festival Coachella e recita nel film drammatico Earth Mama di Savanah Leaf.

La sua musica continua a collezionare ascolti e riconoscimenti, permettendole di conquistare un posto di rilievo nella scena internazionale. Ad agosto 2024 pubblica il suo terzo mixtape, Alligator Bites Never Heal, un progetto iconico che riceve tre candidature ai Grammy Awards 2025 nelle categorie miglior album rap, miglior artista esordiente e miglior interpretazione rap.

Un successo straordinario che culmina con la vittoria del Grammy come miglior album rap, rendendola la terza donna a ottenere questo riconoscimento dopo Cardi B e Lauryn Hill.

Doechii, il coming out e la vita privata

Determinata e intenzionata a non scendere a compromessi sulla propria identità, Doechii è una delle artiste più seguite anche per il suo impegno nel portare avanti tematiche importanti attraverso la musica.

Nel 2022 ha fatto coming out dichiarandosi bisessuale: “Sono una donna nera del sud: c’è molto razzismo e omofobia, quindi è dura. Anche se ne sono sempre stata consapevole, non mi sentivo a mio agio finché non ho iniziato a circondarmi di più amici gay. Sono anche cresciuta in chiesa, il che non significa che ogni religione condanni l’essere gay, ma non era accettato nella religione in cui ero, nel mio ambiente. Non è stato finché non sono andata a una scuola di arti performative”. Un’esperienza che l’ha aiutata a essere se stessa in un ambiente sicuro.