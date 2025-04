Il ricordo di Piero Angela è vivo più che mai. A dimostrarlo, ancora una volta, è il figlio Alberto, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio e pronto per tornare in onda con una nuova stagione del suo Ulisse. Inutile specificare di come abbia saputo seguire le sue orme, pur lavorando su uno stile personale, ma l’esempio di suo padre è stato certamente più forte della sua volontà. E così, a distanza di quasi tre anni dalla sua scomparsa, a smuoverlo è ancora la passione che l’amatissimo ideatore di Superquark nutriva per la scienza ma anche per il futuro, che cercava di prevedere per non rimanerne spiazzato.

Le parole di Alberto Angela sul padre Piero

Ospite a Che tempo che fa per il lancio di Ulisse, in onda dal 7 aprile su Rai1, Alberto Angela ha ricordato il padre Piero e una delle sue qualità, probabilmente sconosciuta ai più: “Aveva questa capacità incredibile, razionale, di analizzare le cose, vedeva il futuro. Sembra quasi venisse dal futuro, già conosceva i problemi; se negli anni ’70 faceva programmi e diceva che c’era un problema di crisi climatica quando allora nessuno ne parlava, aveva capito tante cose… Questa capacità razionale di alzarsi e guardare nel futuro e questo è molto importante, prepararsi al futuro, questo è quello che ci ha lasciato, anche di fronte un po’ all’oscurantismo delle conoscenze; bisogna prepararsi, il mondo non è facile, lo vediamo…”, ha spiegato di fronte a Fabio Fazio.

E sul senso della storia, certamente ereditato dal padre, ha spiegato: “Quando vedi i Bronzi di Riace pensi che l’uomo riesca a fare cose pazzesche, eppure quelle persone erano capaci di fare massacri tremendi… è insito nell’uomo, l’uomo è anche questo, le cose belle e le cose brutte. La storia si ripete, ecco perché è importante fare programmi di storia, ritornare a capire cos’è successo perché non accada più. Noi abbiamo avuto 80 anni di pace in questa parte del mondo, siamo stati forse una generazione che verrà invidiata nel futuro perché siamo riusciti a vivere e a essere quasi ingenuamente separati da quello che è sempre stata la storia”.

Il ritorno in tv con Ulisse – Il piacere della scoperta

Dopo alcune prime serate spalmate nel corso degli ultimi mesi, tra cui un bellissimo omaggio alla Sicilia di Andrea Camilleri, Alberto Angela torna in televisione con la nuova stagione di uno dei suoi programmi meglio riusciti. Ulisse – Il piacere della scoperta va in onda in prima serata il 7 aprile per scontrarsi direttamente con The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi su Canale5.

“Ogni puntata sarà unica e diversa dalle altre”, ha dichiarato all’Ansa Alberto Angela, “Io li vedo come nostri alleati, e mi fa piacere che altre emittenti abbiano aperto spazi dedicati alla divulgazione, anche in prima serata. Ma rispetto agli altri, legati ad una stessa formula, la nostra forza è sperimentare sempre, talvolta sorprendendo anche noi stessi. E così con Meraviglie abbiamo attraversato gli scavi di Pompei in un unico piano sequenza di due ore e dieci minuti, con Stanotte A non siamo rimasti confinati in un museo, ma abbiamo allargato lo sguardo alle città, agli Stati, alle epoche. E intanto Passaggio a Nord Ovest si avvia a compiere trent’anni”.