Angela Melillo, chi è sua figlia Mia

Fonte: IPA Angela Melillo

Mia Bastianelli debutterà nel sabato pomeriggio di Canale 5, ospite insieme alla madre Angela Melillo nel salotto rosa di Silvia Toffanin. Sedici anni e una vita finora lontana dai riflettori, Mia entra così nel circuito mediatico accompagnata dalla mamma, pronta a raccontare qualche dettaglio inedito sulla loro vita privata, finora mantenuta con cura al riparo dai flash dei paparazzi.

Chi è Mia Bastianelli: lontana dalle luci, almeno finora

Classe 2008, Mia è cresciuta a Roma e, a differenza di molte figlie vip, stranamente non ha mai mostrato particolare interesse a diventare protagonista sui social o sotto le telecamere. Certo, è comparsa nel matrimonio della madre con l’avvocato Cesare San Mauro, celebrato nel 2022, ma la sua presenza si è limitata a un semplice gesto, la consegna delle fedi, senza particolari exploit o ricerca di attenzione. Nulla di straordinario, insomma, ma una normalità che a volte fa notizia proprio perché insolita tra i figli dei personaggi pubblici, che anzi vengono spinti per fare lo stesso mestiere dei genitori: abbiamo visto presentatrici, giornalisti, attori con cognomi importanti, come se fare un mestiere fosse come nella Firenze medievale.

Angela Melillo e quella gravidanza complicata

Se la storia di Mia desta curiosità è anche perché la gravidanza di Angela Melillo non è stata affatto semplice. Intervistata da Caterina Balivo, la showgirl aveva spiegato chiaramente le problematiche incontrate: “Ho avuto una gravidanza molto particolare perché quando ho scoperto di essere incinta ero stata un mese in ospedale per un’infezione alle vie urinarie che non mi hanno curato bene ed è proseguita ai polmoni”. Tra antibiotici e radiazioni, Angela Melillo aveva avuto paura, ma decise comunque di andare avanti con la gravidanza: “Mancava poco e la decisione spettava a me”, aveva raccontato, e alla fine, il 30 maggio 2008, è nata Mia.

Ezio Bastianelli, il padre discreto

Ezio Bastianelli, imprenditore romano nel settore della ristorazione, è stato il primo marito di Angela Melillo, con un matrimonio durato sette anni. Terminata la relazione senza clamore mediatico, entrambi hanno proseguito serenamente con le loro vite, garantendo stabilità e tranquillità alla figlia Mia. Angela ha poi ritrovato l’amore con Cesare San Mauro, ammettendo in più occasioni che avrebbe gradito allargare la famiglia, se le circostanze lo avessero permesso.

La particolare proposta di Cesare San Mauro

Quando Cesare San Mauro ha chiesto ad Angela Melillo di sposarlo, ha coinvolto Mia in un gesto simbolico, domandandole il permesso in assenza dei nonni materni, venuti a mancare. Un aneddoto tenero, certo, che però non è di per sé straordinario e che, probabilmente, viene ricordato soprattutto per il valore emotivo legato alla perdita dei genitori dell’attrice.

Angela Melillo e il ricordo affettuoso sui social

Angela Melillo, come tante altre madri vip, esprime spesso sui social il proprio affetto verso la figlia con frasi come: “Sei arrivata per farmi capire il dono della vita, l’amore che una figlia come te sa regalare ogni giorno e quel senso di gioia traboccante che solo chi ama può capire”. Guardando Mia, Angela vede non solo sé stessa, ma anche sua madre scomparsa troppo presto: un classico intreccio familiare che, seppur sincero, resta una dinamica comune a tante famiglie, famose o meno.