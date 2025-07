Comode, glamour e da portare ovunque. Tra questi 10 borse c’è quella che indosserai per tutta l’estate

GettyImages Le offerte sulle borse dl''estate

Non è estate senza la borsa giusta. Leggera ma capiente, versatile ma con stile: il dettaglio che fa la differenza quando si tratta di affrontare giornate calde, appuntamenti all’ultimo minuto o una partenza improvvisata verso il mare. Per l’estate 2025, il trend è chiaro: borse che uniscono funzionalità e glamour, pronte ad accompagnarti ovunque con un tocco effortless chic.

Che tu stia cercando una shopper da città, una crossbody elegante per l’aperitivo o una borsa in tessuto naturale da portare in spiaggia, abbiamo selezionato 10 proposte irresistibili. E la notizia migliore? Sono tutte in sconto su Amazon in occasione dei Prime Day 2025.

Se stai cercando la borsa perfetta per te, ci abbiamo pensato noi con questa ricca selezione di modelli cool ed estivi (tutti scontatissimi).

Borse in paglia, must-have dell’estate

Le borse in paglia restano un must assoluto dell’estate. Naturali, leggere e incredibilmente versatili, sono l’accessorio ideale per passare con disinvoltura dalla spiaggia al brunch in città. Con dettagli in pelle, manici intrecciati o forme oversize, le nuove versioni rivisitano il classico stile boho con un tocco sofisticato, perfetto anche per look più urbani.

Dallo stile bohémien e tradizionale, questa borsetta in corda di paglia vegetale naturale al 100% unisce leggerezza e morbidezza in un design semplice ma raffinato. La chiusura con fibbia magnetica la rende pratica e funzionale. Perfetta con abiti da spiaggia, cappelli in paglia e sandali, è ideale da portare con sé in vacanza o in città. Ora è scontata del 20%!

Offerta Taozoey Borsa in paglia vegetale naturale

Capiente, comoda e che non passa mai di moda: questo modello di Vaschi è davvero ultra chic ( e scontata!).

La struttura morbida, arricchita da manici a tote e inserti in pelle, la rende perfetta per completare con stile ogni look estivo. Leggera ma capiente, offre spazio sufficiente per gli oggetti essenziali, grazie anche alla chiusura a zip e alle tasche interne che garantiscono ordine e praticità. Un accessorio versatile, ideale per la spiaggia, lo shopping o le giornate in città, da regalare (o regalarsi) per affrontare l’estate con personalità.



Vaschi Borsa tote in paglia 34 cm x 15 cm x 34 cm

Chi l’ha detto che le borse in paglia debbano essere per forza color paglia? L’estate è fatta di colori e per questo la borsa in paglia di Banzaii interamente in paglia intrecciata, è un inno all’estate ma anche all’artigianato. Infatti

tutte le borse disponibili sono esemplari unici, realizzate interamente a mano da artigiani professionisti, il che le rende particolari e l’una diversa dell’altra. La leggera variazione di colore e di dimensione assicura che ogni borsa sia unica nel suo genere e irripetibile. Acquistala subito approfittando dello sconto!



Banzaii Borsa artigianale in paglia colorata

Borsette estive coloratissime (super cool)

In estate le borsette diventano coloratissime per dare vita anche ai look più basici. Ecco perché approfittare di questi sconti eccezionali per acquistare modelli di qualità a prezzi extra ordinari. Questa splendida borsetta di Mandarina Duck, storico brand di pellame e garanzia di qualità, ha una forma cool a trapezio in verde neon e può essere portata a mano o a tracolla. Solo ora, costa il 36% in meno!

Il design chic e mai banale di Moschino in una mini hit bag da avere assolutamente nell’armadio. Questo splendido color ciliegia grida Moschino da ogni angolo. Al 44% in meno, che fai, te ne privi?

Moschino Love Moschino - red

Questo modello imbottito e slouchy è stato molto di moda per quest’anno e le vere fashion girls l’hanno davvero amata. La versione morbidissima di Expatriè è realizzata in pelle sintetica di alta qualità e piacevole al tatto. Disponibile in due misure, l’interno è organizzato con uno scomparto con cerniera per custodire in sicurezza gli oggetti essenziali, mentre la versione più grande include una tasca nascosta per un tocco extra di praticità. Ora sia la versione small che la versione large sono al 50% in meno!



Expathriè Borsa imbottita verde fluo

Azzurra come il mare e come il cielo estivo, questa deliziosa borsetta a mano in azzurro carta da zucchero è perfetta per chi ama lo stile Old Money e si abbina perfettamente ai colori sobri e sabbiosi di chi ama questo stile retrò e chic. Impossibile non amarla, soprattutto se scontata del 26%!

Barabum Borsa a mano stile retrò

Le borse grandi e capienti che userai tutto l’anno (ma ora costano meno!)

La borsa perfetta per portare tutto con te è in vera pelle, morbida e capientissima. La borsa del brand Kattee ha un design minimal ed effortless chic che la rendono un evergreen su cui puntare tutto approfittando di questi sconti eccezionali. Disponibile in tanti colori basici ma elegantissimi, ma questo bordeaux ci ha rubato il cuore.

Kattee Borsa a spalla capiente in vera pelle

Le borse XL saranno di grand tendenza anche il prossimo inverno: la scelta furba? Acquistarla ora ad un prezzo scontato! Ad esempio questa bellissima borsa nera capientissima e imbottita di Moschino della linea Love Moschino con una piccola pochette al suo interno per contenere i preziosi.

Moschino Borsa XL Imbottita Love Moschino

Capienza, praticità e un’occhio all’estetica: questo set firmato BAIGIO comprende una borsa a tracolla di grandi dimensioni e un pratico portafoglio coordinato. Il materiale è resistente, impermeabile, infatti è pensata per l’uso quotidiano: perfetta per contenere laptop fino a 14″, documenti e oggetti personali, grazie ai numerosi scomparti interni ed esterni. Con una tracolla regolabile e rimovibile, può essere portata a spalla, a mano o crossbody, adattandosi a ogni esigenza di stile. Il portafoglio, incluso nel set, completa l’insieme con praticità ed eleganza. Ideale per lavoro, università o viaggi, è un’ottima scelta anche come idea regalo! Solo fino a stanotte è scontata del 25%.

Baigio Set Borsa BAIGIO e portafoglio

