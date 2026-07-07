Uno schermo enorme, una batteria che regge tutta la giornata e accessori già pronti nella confezione: abbiamo provato il tablet TCL nella vita reale.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Sono le 7:40 del mattino, il caffè è ancora caldo ma tu hai già tre finestre mentali aperte: la lista della spesa da finire, la mail di lavoro a cui rispondere prima delle 9 e quella serie che hai lasciato a metà ieri sera perché il telefono aveva la batteria all’8%.

Cerchi qualcosa che ti permetta di fare tutto questo senza passare dal telefono minuscolo al laptop pesante che tieni sempre nello zaino “per sicurezza”, con uno schermo abbastanza grande da leggere comodamente, abbastanza leggero da portarlo ovunque e che non ti lasci a piedi a metà pomeriggio con la batteria scarica.

TCL TAB A1 Plus è il tablet per chi vuole organizzarsi senza pensieri: schermo enorme e fluido, penna e custodia già incluse nel prezzo, batteria che dura tutta la giornata. Perfetto per leggere mail, studiare, prendere appunti a mano e guardare serie tv comodamente.

Le fotocamere sono il suo unico limite, ma non è quello il punto: qui vince lo schermo. Tutto questo a circa 200 euro, senza sorprese sul prezzo finale.

Offerta TCL Tab A1 Plus TCL Tab A1 Plus tablet con display immersivo, processore potente, intrattenimento fluido e produttività mobile

VOTO TOTALE 7.8 TCL TAB A1 Plus TCL TAB A1 Plus è un tablet Android da 12,2 pollici pensato proprio per chi vive tra lavoro, studio e organizzazione quotidiana, senza volersi complicare la vita con specifiche troppo complesse. Il prezzo intorno ai 200 euro, accessori compresi, lo colloca in una fascia accessibile per uno schermo di queste dimensioni, con queste caratteristiche. PRO Display enorme, nitido e fluido

Accessori inclusi nel prezzo

Batteria che copre l'intera giornata

Design in metallo, solido e leggero

Prezzo competitivo CONTRO Fotocamere adatte solo a uso base

Bassi poco corposi nell'audio

Non sostituisce un computer per lavori pesanti Design e accessori VOTO: 8 La scocca di TCL TAB A1 Plus è in metallo unibody, cioè composta da un unico blocco senza giunture, che dà una sensazione di solidità superiore a quanto ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo. È sottile (6,7 mm) e pesa circa 542 grammi, quindi si tiene comodamente con una mano mentre scorri una pagina sul divano. La certificazione IP54 lo rende resistente a schizzi e polvere, a prova di utilizzo in cucina o sul tavolo con una tazza di tè vicino. Nella versione bundle trovi già la Flip Case, pensata con tre angolazioni regolabili (per videochiamate, per guardare contenuti e per scrivere o disegnare) e la T-Pen 2, la penna con 4096 livelli di pressione per personalizzare il tocco a seconda del tuo modo di scrivere. Un dettaglio che fa la differenza, perché non devi comprare separatamente gli accessori essenziali come succede spesso con altri tablet dove la penna è un optional da 40-50€ in più. Facilità d'uso e intelligenza artificiale VOTO: 7 L'interfaccia è pensata per chi vuole ordine senza troppo sforzo: il Magic Hub ti permette di salvare all'istante screenshot, appunti o link cerchiati, per ritrovarli poi in un'unica cartella organizzata invece che sparsi tra galleria e note, mentre la barra laterale personalizzabile ti dà accesso rapido alle app che usi di più, un po' come tenere gli attrezzi giusti a portata di mano invece che rovistare in un cassetto. Il multitasking (schermo diviso, finestra flottante, modalità estesa) permette di tenere aperta una videochiamata mentre prendi appunti nello stesso momento, cosa molto pratica durante riunioni di lavoro o lezioni online. L'unico neo è che, se non hai mai usato un tablet Android, potresti impiegare qualche giorno per orientarti tra tutte queste funzioni, che sono tante e vanno scoperte gradualmente. TCL ha poi integrato Gemini (intelligenza artificiale di Google) in modo trasversale: puoi richiamarlo mentre scrivi una mail senza chiudere l'app, chiedergli di riassumere un documento, o usare la modalità vocale in tempo reale mentre hai le mani occupate. Display, il vero protagonista VOTO: 9 Se c'è una cosa che convince davvero, è lo schermo. Parliamo di un ampio pannello da 12,2 pollici, risoluzione 2.4K e frequenza di aggiornamento a 120Hz, un valore che di solito si trova solo su dispositivi molto più costosi. In pratica, 120Hz significa che ogni movimento sullo schermo, dallo scorrimento del feed Instagram al passaggio tra le pagine di un e-book, risulta fluido e privo di quegli scatti fastidiosi tipici dei tablet economici. Guardare una serie a letto la sera, con le luci spente, restituisce colori vividi e un buon livello di dettaglio; lo stesso schermo, di giorno, diventa perfetto per disegnare bozze, prendere appunti a mano con la T-Pen (che converte automaticamente la scrittura in testo digitale, anche dentro un semplice campo di ricerca) o scorrere velocemente una lunga lista di email. È lo schermo il motivo per cui questo tablet vale davvero la pena, più di ogni altra caratteristica tecnica. Caratteristiche tecniche e fotocamera VOTO: 7 Il cuore tecnologico a bordo gestisce bene le attività quotidiane senza rallentamenti evidenti. La memoria, ampliabile, lascia spazio per foto, video e documenti, mentre la batteria da 8000 mAh copre un'intera giornata di uso intenso senza ansia da ricarica. Per alcuni potrebbe essere utile, prima dell’acquisto, sapere che manca il jack audio da 3,5mm e che i quattro speaker, pur potenti, risultano un po' piatti a livello di audio. I sensori della fotocamera posteriore da 8MP e frontale da 5MP bastano per scansionare un documento o partecipare a una videochiamata abbastanza nitida, ma non per foto o, sicuramente, non per reel destinati ai social. Va considerato uno strumento di supporto, non il mezzo di ripresa principale o un possibile sostituto del pc. Sommario TCL TAB A1 Plus Design e accessori 8 Facilità d'uso e intelligenza artificiale 7 Display, il vero protagonista 9 Caratteristiche tecniche e fotocamera 7

Conclusioni Offerta TCL Tab A1 Plus TCL Tab A1 Plus tablet con display immersivo, processore potente, intrattenimento fluido e produttività mobile Il tablet TCL TAB A1 Plus si trova intorno ai 200€. Rispetto a molti tablet della stessa fascia, che spesso sacrificano lo schermo per contenere i costi, qui la scelta è opposta: TCL punta su display e accessori inclusi, lasciando la fotocamera in secondo piano. È una scelta coerente per chi userà il tablet più per leggere, scrivere e guardare contenuti che per fotografare. Il risultato è un tablet che convince per l'equilibrio tra schermo di alto livello, autonomia solida e accessori già inclusi, adatto a chi lavora in mobilità, studia e prende appunti a mano, o vuole un compagno più comodo del telefono per serie tv e social. Non è pensato per gaming pesante, montaggio video o come sostituto totale del computer.

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