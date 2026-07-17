Dal rubinetto di casa ai fiumi di montagna, la stessa borraccia può rendere l'acqua sicura e buona da bere: ecco come funzionano i filtri integrati, quando servono davvero e quali modelli scegliere in base a dove e come li usi.

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MissGadget.Tech Canva Le migliori borracce tech con filtro

Sei in hotel in un paese in cui l’acqua del rubinetto non si può bere e la reception ti vende bottigliette a un prezzo assurdo. Oppure sei semplicemente a casa tua e quell’acqua che sa vagamente di piscina ti fa preferire la bottiglia di plastica, anche se sai che non dovresti comprarne altre.

Sono due situazioni diverse, ma il problema è lo stesso: non ti fidi (o non ti piace) l’acqua che hai a disposizione. Le borracce filtranti nascono proprio per questo: un piccolo filtro integrato che, a seconda del modello, migliora il sapore o rende sicura da bere quasi qualsiasi acqua tu incontri.

Perché le borracce filtranti stanno diventando un accessorio da borsa

L’Italia è uno dei Paesi europei che consuma più acqua in bottiglia in assoluto, con oltre 250 litri pro capite all’anno e miliardi di bottiglie di plastica smaltite ogni anno. Una parte di questo consumo nasce da un’abitudine, ma un’altra parte nasce da una diffidenza reale verso l’acqua di rubinetto, soprattutto in viaggio.

Una borraccia con filtro integrato agisce su entrambi i fronti: a casa o in ufficio elimina il sapore di cloro che spinge a comprare l’acqua in bottiglia, mentre nei modelli più avanzati permette di bere in sicurezza anche da una fontana pubblica, da un rubinetto poco affidabile o, per chi fa trekking ed escursioni, direttamente da un fiume o un lago.

Come funziona il filtro e cosa sapere prima di sceglierne uno

Non tutte le borracce filtranti fanno la stessa cosa, ed è la differenza più importante da capire prima di comprarne una. I modelli più semplici, con filtro a carboni attivi, migliorano il gusto e riducono cloro e impurità dell’acqua di rete, ma non sono pensati per rendere potabile acqua non sicura. I modelli più avanzati, con membrane a fibra cava, arrivano invece a eliminare fino al 99,99% di batteri, virus e protozoi, secondo i test dichiarati dai produttori.

Il reality check onesto è questo: nessun filtro fa miracoli chimici. Anche il modello più completo blocca microrganismi e molte sostanze chimiche comuni, ma non è pensato per acqua contaminata da metalli pesanti industriali o inquinamento massiccio. E i filtri, qualunque sia il modello, vanno sostituiti periodicamente: è un costo di gestione da mettere in conto, non un acquisto che “finisce lì”.

Le borracce filtranti da scegliere

Ecco quattro modelli pensati per usi molto diversi tra loro: da chi vuole solo migliorare l’acqua del rubinetto di casa, a chi ha bisogno di una protezione completa in mezzo alla natura. Il criterio con cui orientarti è semplice: più il contesto in cui bevi è incerto, più serve un filtro completo.

La più adatta per migliorare l’acqua di casa

La MyLaica è pensata principalmente proprio per un uso quotidiano e urbano e non, ad esempio, per l’acqua di un fiume. Il corpo in acciaio inox è resistente agli urti e non trattiene odori, mentre il filtro Fast Disk agisce nel momento stesso in cui bevi, senza attese: filtra istantaneamente il cloro e la durezza dell’acqua, mantenendo i sali minerali naturalmente presenti.

MyLaica

Un filtro dura circa 120 litri, cioè un mese di uso normale e con l’app dedicata ricevi una notifica quando è ora di cambiarlo. È la scelta giusta se il tuo unico problema è il sapore dell’acqua del rubinetto, non la sua sicurezza: rispetto agli altri modelli di questa lista è il più semplice ed economico, ma anche l’unico pensato solo per l’acqua di rete.

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La più compatta per zaino e viaggi brevi

La Bachgold Squeeze alza decisamente il livello di protezione, restando comunque leggera e pieghevole. Il sistema a due stadi combina uno strato elettroassorbente, che cattura virus e particelle ultrafini, con una membrana a fibra cava da 0,2 micron che blocca batteri e protozoi: sulla carta, una filtrazione da laboratorio in un corpo da un litro che si ripiega nello zaino.

Bachgold

La spremitura della borraccia aiuta il flusso dell’acqua, rendendo la filtrazione più rapida rispetto ai sistemi a gravità e riducendo il rischio di intasamento. È il modello più indicato per chi viaggia spesso o fa gite di uno o due giorni e vuole una protezione seria senza portarsi dietro un ingombro da spedizione polare: meno estrema della Grayl, ma già ben oltre il livello della semplice Laica.

Borraccia Filtrante Borraccia filtrante con filtrazione avanzata, elimina microplastiche e particelle, acqua pulita e sana sempre con te

La più leggera per chi cammina tanto

Se il tuo criterio principale è il peso nello zaino, la HydraPak Flux+ 1.5L Filter Kit è probabilmente la scelta più intelligente. È una borraccia morbida e pieghevole, non rigida: quando è vuota si arrotola e occupa pochissimo spazio, un vantaggio enorme su un trekking di più giorni rispetto alle borracce rigide di questa lista.

HydraPak

Il filtro integrato rimuove il 99,999% di E. coli e il 99,9999% di cisti parassitarie da circa 1.500 litri di acqua, con un flusso superiore a un litro al minuto: va benissimo quindi anche per ruscelli e laghi di montagna.

Un dettaglio da sapere: a differenza di Bachgold e Grayl, questo filtro è pensato per batteri e protozoi, non per i virus, quindi è la scelta giusta per l’outdoor in Europa più che per l’acqua di rubinetto in paesi a rischio igienico-sanitario elevato.

Hydrapak Flux 1.5L Filter Hydrapak Flux 1.5L borraccia filtrante per escursionismo, filtrazione acqua integrata, leggera e compatta per avventure

La più completa contro batteri, virus e contaminanti

La

Grayl

è il modello da scegliere se non vuoi porti troppe domande su dove ti trovi: elimina il 99,99% di batteri e virus, oltre a filtrare particelle, cloro e metalli pesanti come piombo e arsenico. Il funzionamento è quasi banale: riempi il contenitore esterno, premi verso il basso quello interno e in pochi secondi hai 710 ml di acqua pulita, che si tratti del lavandino di un hotel o di un fiume torbido.

È decisamente la più ingombrante e pesante dei quattro, e anche la più costosa, ma è anche l’unica pensata per funzionare ovunque nel mondo senza pompe, batterie o tempi di attesa: la scelta giusta per chi viaggia in paesi dove l’acqua di rubinetto non è sicura, o per chi vuole un kit di emergenza affidabile in casa.

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