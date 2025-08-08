Dimentica i soliti accessori: ecco gli alleati tech e smart per un’estate comoda, fresca e senza pensieri.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech

C’è chi prepara la borsa da spiaggia con solo costume e crema solare, e chi invece vuole godersi ogni giornata al mare con comfort, sicurezza e un pizzico di tecnologia. Se appartieni a quest’ultima categoria, o vorresti iniziare a farlo, questo articolo è per te: abbiamo selezionato 4 gadget da spiaggia sorprendenti, funzionali e, soprattutto, inaspettati. Non solo renderanno la tua estate più comoda e smart, ma ti faranno anche venir voglia di condividere ogni momento (e accessorio!) su Instagram.

Scopri con noi i migliori gadget estivi che non sapevi ti servissero.

Borraccia con filtro: per le beach girl più avventurose

Se ami le spiagge selvagge, poco attrezzate o i viaggi sostenibili, la borraccia LifeStraw Go fa al caso tuo. Non è una semplice bottiglia: al suo interno ha un filtro avanzato che purifica l’acqua da batteri, parassiti, microplastiche e cloro, migliorandone anche il sapore.

Questo significa che puoi riempirla da una fontanella o anche da una fonte naturale e bere in totale sicurezza. La borraccia è resistente, senza BPA, lavabile in lavastoviglie (rimuovendo il filtro) e a prova di perdite. Un accessorio eco-friendly e pratico, perfetto per chi vuole ridurre l’uso di plastica senza rinunciare allo stile.

LifeStraw Go Bottiglia d`acqua con filtro Il microfiltro a membrana di lunga durata dura fino a 4.000 litri e il filtro a carbone attivo dura fino a 100 litri d'acqua con un uso e una manutenzione adeguati

Mini ventilatore 3 in 1: fresco tascabile (con torcia e powerbank!)

Ci sono giorni in cui nemmeno l’ombra basta. E allora arriva lui: il ventilatore portatile 3 in 1, un oggetto piccolo ma geniale. Funziona come ventilatore da mano o da tavolo (grazie al design pieghevole), dura fino a 19 ore con una sola carica e si ricarica facilmente via USB.

La vera chicca? È anche power bank per ricaricare lo smartphone in emergenza e torcia per illuminare la strada durante le passeggiate serali sulla spiaggia. Un oggetto multitasking, perfetto per concerti, viaggi, campeggi o per chi ha sempre caldo… ovunque. Facile da portare anche nella pochette, è il regalo perfetto per te o per l’amica sempre in giro.

Custodia impermeabile galleggiante: niente più telefoni persi in acqua

Quante volte ti sei preoccupata di dove mettere il telefono mentre sei in mare? Con la custodia impermeabile galleggiante, finalmente puoi rilassarti davvero. Certificata IPX8, protegge il tuo smartphone da acqua, sabbia, urti… e in più galleggia grazie alla spugna interna Air Cushion.

Il design è ispirato alla celebre cover Tough Armor, ed è pensato per resistere anche nelle situazioni più avventurose. Puoi usarlo in acqua per leggere messaggi, scattare foto subacquee nitide grazie alla doppia finestra trasparente e portarlo comodamente con te grazie alla tracolla regolabile. Compatibile con dispositivi fino a 7”, può contenere anche piccoli oggetti come carte o contanti. Un must-have per chi non vuole lasciare il telefono da solo sull’asciugamano (e teme di non ritrovarlo mai più).

Spigen Custodia Impermeabile Galleggiante Custodia Impermeabile Galleggiante per Smartphone 2 Pezzi, A611P IPX8, Antiurto, con Spugna Air Cushion, Compatibile con iPhone, Galaxy, Pixel

Altoparlante Bluetooth magnetico: musica ovunque, anche sotto l’ombrellone o in bici

Se per te la colonna sonora dell’estate è importante quanto il sole sulla pelle, questo altoparlante è una piccola rivoluzione da portare in spiaggia. Magbeat G200 non è solo compatto e potente, ma anche magnetico: puoi attaccarlo all’asta dell’ombrellone, a una sdraio metallica o usarlo come supporto per lo smartphone mentre guardi una serie ovunque ti trovi.

Connettività Bluetooth 5.3, audio 3D con bassi potenziati e la possibilità di accoppiarlo a un secondo speaker per un effetto stereo ti regalano un’esperienza sonora sorprendente. Ma non è finita: l’illuminazione RGB con 16,8 milioni di colori si sincronizza con la musica, trasformando le tue serate in spiaggia in una mini festa. Resistente all’acqua (IPX5), con 7 ore di autonomia, è il compagno perfetto dal mattino al tramonto.

ltoparlante Bluetooth magnetico Custodia Altoparlante Bluetooth magnetico multifunzione G200 altoparlante Bluetooth portatile con luce colorata multi RGB e supporto per telefono, altoparlante bluetooth impermeabile Magbeat per riso