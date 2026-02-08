Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Olivia Wilde a passeggio con la sua immancabile borraccia

All’inizio era destinata solo agli sportivi, poi poco alla volta è diventata un accessorio cool da inserire nel proprio outfit. Stiamo parlando della borraccia da cui le celebs non riescono più a separarsi, tanto da usarla come se fosse una vera e propria borsetta.

Un’evoluzione nell’utilizzo che è andata di pari passo con un cambiamento dal punto di vista del design. Nella borraccia funzionalità ed estetica hanno iniziato a dialogare e il risultato sono stati modelli colorati, pratici da sfoggiare al polso grazie all’aggiunta di laccetti: praticamente l’accessorio da cui è impossibile separarsi e tutto da collezionare. I brand e i designer più famosi, infatti ci hanno messo lo zampino nel trasformarla nell’oggetto del desiderio delle star perché hanno lanciato edizioni limitate e forme ergonomiche.

GettyImages

Se c’è una cosa che abbiamo capito della borraccia è che deve avere uno stile in grado di rispecchiare al meglio la nostra personalità. Poi se aggiungete che è il simbolo della sostenibilità nessuno le toglie la corona di accessorio più fashion degli ultimi anni da inserire anche nel vostro outfit. Da quella più sportiva a quella per chi ha uno stile casual c’è una borraccia con laccetto per ognuna.

La borraccia con il laccetto è l’accessorio cool da avere in palestra

Quando si pratica sport l’idratazione è fondamentale e nella borsa da palestra non può mancare la borraccia con laccetto, ma non una qualsiasi.

Alcuni modelli sono più indicati per lo sport rispetto ad altri in particolare quando si parla di design che non può che essere colorato e divertente: insomma adattarsi all’atmosfera easy che si respira in palestra.

YC Kitchen borraccia sportiva La borraccia è perfetta per la palestra

Quella di YC Kitchen riesce a unire praticità e design in un unico accessorio. Il modello da un litro è disponibile in differenti colori tutti sui toni del pastello, ma a renderlo davvero cool è un dettaglio extra. La borraccia ha frasi motivazionali e citazioni per spingervi a bere e raggiungere gli obiettivi della giornata. Il tappo a foglietto con blocco di sicurezza ma apribile con una sola mano e il laccetto vi permetteranno di portarla al polso come una piccola borsa anche dopo l’allenamento.

Borsa in spalla e borraccia al polso anche al lavoro

Bere almeno due litri di acqua al giorno è un modo per rimanere idratati, lo sanno bene anche le celebs come Hailey Bieber che non riescono a rinunciare alla borraccia con laccetto neanche durante il tempo libero o mentre vanno a lavoro.

TopBade borraccia termica La borraccia ha una comoda cannuccia

A differenza di quella per la palestra la bottiglia termica in questo caso deve avere un design più sobrio ed elegante così da rispondere alle differenti esigenze. Il nostro consiglio è di preferire un modello total black o sfumato, ma sempre su una tonalità scura come quella di TopBade.

Disponibile in varie misure, a renderla un must è il coperchio con cannuccia che vi consente di idratarvi quando ne avete bisogno, ma senza rovinare il trucco.

Per una passeggiata serale la borraccia si fa elegante

Eco-friendly, la borraccia termica è l’accessorio da portare con voi anche quando uscite la sera. Visto che non perde mai di vista il design in questo caso va scelto un modello più “elegante” come quello di Quokka. Con la sua bellissima stampa a fiori dà un twist in più a una gonna o a ogni outfit ed è super sicuro grazie alla chiusura antiperdite.

Quokka borraccia termica La borraccia dal design elegante

