È pensato per donne multitasking , professioniste, creative o semplicemente curiose, che vogliono un device capace di stare al passo con i propri ritmi senza compromessi. Non è per chi cerca solo semplicità o autonomia estrema, ma per chi vede nella tecnologia un modo per liberare tempo e ampliare possibilità .

Design e materiali VOTO: 8

Minimalista, raffinato e sorprendentemente leggero, Galaxy Z Fold 7 è una dichiarazione di stile: con i suoi 215 grammi e appena 8,9 mm di spessore da chiuso, è il pieghevole più sottile mai creato da Samsung. Il colore Blu Titanio dona un’eleganza sobria ma decisa, mentre le linee pulite e la nuova cerniera Armor Flex rendono l’apertura più fluida, stabile e silenziosa.

La qualità costruttiva è impeccabile: il vetro Gorilla Glass Ceramic 2 promette resistenza ai graffi e agli urti, mentre la struttura rinforzata offre una sensazione di solidità tipica di un prodotto premium. All’interno della confezione troviamo il cavo USB-C, la documentazione e la graffetta per la SIM, ma non l’alimentatore, scelta ormai consueta per motivi di sostenibilità.

Unico piccolo difetto? Il modulo della fotocamera sporgente, che fa ballare il telefono sul tavolo quando lo appoggiamo, insieme a una discreta delicatezza nell’uso quotidiano che rende indispensabili cover e pellicola per proteggere lo schermo esterno e la scocca (attenzione, ad esempio, alle chiavi in borsa). Un compromesso accettabile per chi desidera un design così sottile e curato. In generale, in mano risulta bilanciato e piacevole al tatto, con quella sensazione di prodotto pensato per stupire ogni giorno.