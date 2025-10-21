Nel panorama sempre più omologato degli smartphone, i pieghevoli rappresentano una ventata d’aria nuova. Dopo anni di sperimentazioni, oggi non sono più una stranezza per appassionati, ma una scelta consapevole per chi cerca tecnologia funzionale e design d’impatto. Aprire un pieghevole non è solo un gesto tecnico: è un piccolo rituale, un modo di rallentare, scegliere, organizzare.
Con il nuovo Galaxy Z Fold 7, Samsung ha realizzato il suo pieghevole più maturo, raffinato e sottile di sempre. Un dispositivo pensato per chi vuole unire lavoro, creatività e momenti per sé, senza compromessi. Samsung alza l’asticella dei pieghevoli con il Galaxy Z Fold 7: più leggero, più elegante e con AI integrata che trasforma lavoro e creatività.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Il prezzo di Galaxy Z Fold 7 si aggira intorno ai 2.000 euro (attenzione alle offerte online), una cifra importante ma coerente con la filosofia del prodotto: unire due dispositivi in uno, con materiali premium e un’intelligenza che semplifica la vita.
È pensato per donne multitasking, professioniste, creative o semplicemente curiose, che vogliono un device capace di stare al passo con i propri ritmi senza compromessi. Non è per chi cerca solo semplicità o autonomia estrema, ma per chi vede nella tecnologia un modo per liberare tempo e ampliare possibilità.
- Design elegante e leggero
- Multitasking intuitivo
- AI integrata semplice da usare
- Ottime prestazioni
- Display luminosi
- Prezzo elevato
- Ricarica lenta
- Modulo fotocamera sporgente
Design e materiali
Minimalista, raffinato e sorprendentemente leggero, Galaxy Z Fold 7 è una dichiarazione di stile: con i suoi 215 grammi e appena 8,9 mm di spessore da chiuso, è il pieghevole più sottile mai creato da Samsung. Il colore Blu Titanio dona un’eleganza sobria ma decisa, mentre le linee pulite e la nuova cerniera Armor Flex rendono l’apertura più fluida, stabile e silenziosa.
La qualità costruttiva è impeccabile: il vetro Gorilla Glass Ceramic 2 promette resistenza ai graffi e agli urti, mentre la struttura rinforzata offre una sensazione di solidità tipica di un prodotto premium. All’interno della confezione troviamo il cavo USB-C, la documentazione e la graffetta per la SIM, ma non l’alimentatore, scelta ormai consueta per motivi di sostenibilità.
Unico piccolo difetto? Il modulo della fotocamera sporgente, che fa ballare il telefono sul tavolo quando lo appoggiamo, insieme a una discreta delicatezza nell’uso quotidiano che rende indispensabili cover e pellicola per proteggere lo schermo esterno e la scocca (attenzione, ad esempio, alle chiavi in borsa). Un compromesso accettabile per chi desidera un design così sottile e curato. In generale, in mano risulta bilanciato e piacevole al tatto, con quella sensazione di prodotto pensato per stupire ogni giorno.
Come si usa
Aprire il Fold 7 è come aprire un mini ufficio portatile. Il display interno Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici offre spazio sufficiente per gestire più app contemporaneamente, scrivere documenti, partecipare a riunioni o modificare foto e video con una fluidità sorprendente. Puoi dividere lo schermo, trascinare elementi da un’app all’altra e persino salvare layout personalizzati per le attività più frequenti.
La Flex Mode consente di piegare il dispositivo a metà, trasformandolo in un piccolo laptop: perfetto per videochiamate, appunti o contenuti in streaming senza supporti esterni. E quando non vuoi aprirlo, il display esterno da 6,3 pollici ti permette di gestire tutto come un normale smartphone.
Per chi lavora da remoto, crea contenuti o vive tra mille impegni, è una soluzione che può migliorare il modo di organizzare la giornata. È come avere un computer tascabile che si adatta ai tuoi ritmi, con un’eleganza che nessun altro pieghevole ha ancora raggiunto.
Opzioni intelligenza artificiale
Il cuore pulsante di Galaxy Z Fold 7 è la sua AI integrata, pensata per semplificare la vita quotidiana: l’intelligenza artificiale Samsung analizza il contesto, anticipa le tue azioni e ti aiuta a gestire meglio il tempo e le informazioni.
Tra le funzioni più utili ci sono, ad esempio, la traduzione simultanea in chiamata, che ti consente di parlare con persone di lingue diverse in tempo reale, l’assistente per appunti e riunioni, che trascrive automaticamente conversazioni e le riassume in punti chiave, il generatore di testo e immagini AI, perfetto per creare contenuti, post o messaggi professionali in pochi secondi e Smart Suggest, che suggerisce risposte, promemoria e scorciatoie in base alle tue abitudini.
L’AI diventa un’estensione naturale del tuo modo di lavorare e comunicare che ti accompagna nella gestione di lavoro, casa e altre mille attività, con un aiuto silenzioso che alleggerisce la mente e fa risparmiare tempo.
Potenza e autonomia
Sotto la scocca, Fold 7 nasconde il potente processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, affiancato da 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Le prestazioni sono ottime nell’uso quotidiano: il telefono resta fluido anche con più app pesanti aperte in contemporanea o durante sessioni di editing. Il raffreddamento migliorato previene il surriscaldamento, rendendo l’esperienza stabile e silenziosa, infatti durante la prova non ci è mai capitato di sentire il dispositivo eccessivamente caldo.
La batteria da 4.400 mAh è oggettivamente piccola per uno smartphone con due display AMOLED e funzioni AI avanzate ma, come sempre, l’impatto reale dipende molto dallo stile di vita di chi lo usa. Chi passa gran parte della giornata tra casa, auto e ufficio, avrà mille occasioni per ricaricarlo e difficilmente noterà un limite, mentre se ti muovi con i mezzi, usi intensamente il telefono per foto, video e social, arriverai a sera con l’acqua alla gola e dovrai dotarti necessariamente di un buon powerbank.
La ricarica da 25W, poi, non è la più rapida del mercato, ma il sistema di gestione intelligente dei consumi compensa, adattando le prestazioni in base alle abitudini. Possiamo considerarlo un equilibrio riuscito tra potenza, autonomia e design sottile.
Fotocamera e multimedia
Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 200 MP, supportato da un ultra grandangolare e un teleobiettivo. Le immagini risultano luminose e naturali, con dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa luce, ma l’intelligenza artificiale entra in gioco anche qui: ottimizza automaticamente i colori, riduce rumore e imperfezioni, e offre suggerimenti creativi in tempo reale per migliorare gli scatti.
Il grande display interno diventa un perfetto monitor per l’anteprima, mentre la modalità Flex ti consente di usare il telefono come una piccola fotocamera stabilizzata. Per chi ama raccontarsi o creare contenuti, Fold 7 rappresenta un dispositivo valido e divertente, capace di trasformare ogni momento in un set personale.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Conclusioni
Il prezzo di Galaxy Z Fold 7 si aggira intorno ai 2.000 euro (attenzione alle offerte online), una cifra importante ma coerente con la filosofia del prodotto: unire due dispositivi in uno, con materiali premium e un’intelligenza che semplifica la vita.
È pensato per donne multitasking, professioniste, creative o semplicemente curiose, che vogliono un device capace di stare al passo con i propri ritmi senza compromessi. Non è per chi cerca solo semplicità o autonomia estrema, ma per chi vede nella tecnologia un modo per liberare tempo e ampliare possibilità.