Laptop troppo pesante, tablet troppo limitato… e alla fine ci ritroviamo a portare entrambi in borsa! Ma se esistesse un dispositivo che unisce il meglio di entrambi i mondi?

Microsoft da anni produce una linea di computer, che rappresentano una sorta di evoluzione del tablet, con la caratteristica estremamente versatile del display touch combinata con il sistema operativo Windows nella sua versione più completa, ora ancora più potente grazie al supporto dell’intelligenza artificiale: parliamo della famiglia Microsoft Surface Pro, dispositivi imitati da tutti i produttori, ma che mantengono un tratto di originalità che non si può plagiare.

VOTO TOTALE 8 Microsoft Surface Pro 11ª Microsoft Surface Pro 11ª edizione promette la versatilità di un tablet con la potenza di un laptop, il tutto in meno di 900 grammi. Dopo averlo provato per diversi mesi, posso dirvi che potrebbe essere il dispositivo per voi se lavorate in movimento e cercate un PC capace di adattarsi a diverse situazioni senza compromessi.

PRO versatilità per ogni situazione d’uso

leggerezza

funzioni intelligenti per videochiamate

intelligenza artificiale integrata CONTRO accessori venduti separatamente

prezzo elevato

Design trasformista: da laptop a lavagna digitale in un attimo VOTO: 9 La prima cosa che colpisce di Surface Pro è quanto sia incredibilmente versatile pur pesando meno di molti libri che portiamo in borsa. Il design con sostegno integrato è un esempio di ingegneria intelligente: si regola a qualsiasi angolazione rimanendo perfettamente stabile. In modalità laptop, con la tastiera Flex Keyboard magnetica (da acquistare separatamente), offre la stessa esperienza di scrittura di un portatile tradizionale. Ma, staccando la tastiera, diventa un tablet perfetto per prendere appunti veloci o disegnare con la Slim Pen, che ora supporta funzionalità AI per migliorare gli schizzi. Se invece vuoi fare una presentazione o semplicemente guardare la tua serie tv preferita, con il sostegno integrato si trasforma in un mini monitor. Durante i brainstorming, può diventare una lavagna digitale con riconoscimento della scrittura, e alla fine della giornata o durante i momenti di trasporto, si ripiega in uno spessore minimo che sparisce nella borsa, perfetto per chi desidera un ingombro minimo e non vuole portarsi dietro grossi pesi.

Copilot: l'assistente AI che impara dalle tue abitudini VOTO: 8 Surface Pro è un Copilot+ PC, il che significa che al suo interno è presente una NPU (Neural Processing Unit), un processore dedicato esclusivamente all'intelligenza artificiale. Possiamo immaginarlo come un piccolo cervello specializzato che gestisce tutte le operazioni AI in modo autonomo: questo si traduce in maggior efficienza energetica, minore consumo di risorse e prestazioni più fluide, permettendo di sfruttare funzionalità avanzate senza compromettere la batteria. Ma cosa cambia davvero nell'uso quotidiano? Copilot integrato trasforma il pc in un vero assistente digitale. Non è solo un chatbot, ma un supporto concreto per organizzare la casa, il lavoro e automatizzare le attività che svolgi più spesso, per risparmiare tempo: dalla scrittura di documenti alla gestione delle email, fino alla creazione di presentazioni. Pensa che dopo qualche giorno, inizia a capire le abitudini della proprietaria, ottimizzando le notifiche, suggerendo ricerche e organizzando i contenuti in modo sempre più intuitivo.

Funzioni speciali: videochiamate 2.0, tra traduzione live e effetti studio professionali VOTO: 7 Le videochiamate dal tuo home office raggiungono un nuovo livello di professionalità… con il minimo sforzo. Se, ad esempio, per lavoro devi comunicare con colleghi internazionali, puoi attivare la traduzione in tempo reale in 44 lingue per avere dei sottotitoli sempre a disposizione, mentre la videocamera Quad HD con campo visivo ultra ampio ti segue mentre ti muovi, mantenendoti sempre a fuoco e al centro dell'inquadratura. Gli effetti Studio di Windows meritano una menzione speciale: oltre alla classica sfocatura dello sfondo, hai a disposizione filtri creativi che possono trasformare il background in un'illustrazione o un acquerello. L'ottimizzazione automatica della luminosità e la cancellazione del rumore ti aiutano ad apparire e farti sentire sempre al meglio, anche in condizioni di illuminazione difficili o ambienti rumorosi. La funzione Cocreator è una delle più divertenti: basta descrivere un'idea o fare uno schizzo rapido su Paint (te lo ricordi?) per vederla trasformata in un'immagine professionale. Ad esempio, puoi utilizzarla per creare grafici per presentazioni dell'ultimo minuto o per visualizzare rapidamente concept creativi.

Potenza che dura: 14 ore di autonomia e display OLED VOTO: 8 L'autonomia è sempre stata il tallone d'Achille dei dispositivi 2-in-1, ma Surface Pro rompe questo schema: nelle mie prove non ho mai dovuto ricaricarlo a metà giornata. Questo significa poter lavorare un'intera giornata fuori ufficio senza dover cercare disperatamente una presa di corrente. Il display merita un discorso a parte: nella versione OLED, offre una resa cromatica che fa la differenza soprattutto quando si lavora con contenuti creativi. grazie a un'immagine più vivida e realistica, mentre il touch screen è preciso e reattivo sia con le dita che con la Slim Pen.