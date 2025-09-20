Stefano De Martino ad Affari Tuoi, manca il dettaglio che lo ha sempre contraddistinto

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino tenta il tutto per tutto. Il conduttore sta cercando di rimontare: la stagione televisiva 2024/2025 per Affari Tuoi è stata all’insegna dei successi, record raggiunti uno dopo l’altro. Ma l’insidia di Mediaset, dietro l’angolo, ha funzionato: La Ruota della Fortuna vince contro Affari Tuoi ogni giorno. E nella puntata del 20 settembre 2025, il conduttore non è stato da meno.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, il dettaglio mancante

Nella puntata del 20 settembre, gioca Rossella da Avellino, e con lei in studio è presente il compagno Mimmo: a inizio puntata, Stefano De Martino cerca di conquistare tutti mostrando le sue abilità con lo “strummolo”, ovvero la trottola. “Vorrei iniziare con tutti i crismi stasera”, come sempre intrattiene i presenti, affascina i rappresentanti delle varie regioni. Ai più sui social come X, inoltre, non è passato inosservato un dettaglio: manca l’orologio, il dettaglio di stile da cui Stefano non si è mai separato.

Non è però un mistero: purtroppo il conduttore è stato vittima di un furto con il trucco dello specchietto: gli hanno portato via il suo orologio Patek Philippe da 40mila euro. In effetti, l’accessorio prediletto di Stefano, per cui ha una vera e propria passione, è proprio l’orologio, assente al polso nella puntata del 20 settembre.

In puntata, De Martino è stato al fianco di Rossella, l’ha incoraggiata, nonostante i pacchi alti andati via quasi subito e la proposta iniziale del Dottore (Pasquale Romano), poi rifiutata di nuovo. Sì, una puntata intensa, in cui è andato via anche il pacco nero (rosso, da 50mila euro), e sono rimasti alla fine Strummolo, Gennarino, 500 euro e come rossi 50mila e 100mila euro. La scelta di cambiare l’8 iniziale con il 15 è stata vincente: nell’8, blu, c’era Gennarino.

Le offerte del Dottore, alla fine, si sono intensificate come sempre (al ribasso, però), soprattutto quando sono rimasti tre pacchi: strummolo, 50mila e 100mila euro. Tra lo strummolo e i 100mila finali, il “noi siamo pronti a tutto” di De Martino, l’offerta finale di 33mila del Dottore, Rossella e Mimmo giocano con coraggio e non accettano. Tengono il pacco da 15, rifiutano l’offerta e, alla fine, perdono.

La sfida quotidiana con Gerry Scotti e La Ruota

Affari Tuoi è tornato in onda il 2 settembre, dopo la consueta pausa estiva. Alla conduzione abbiamo ritrovato Stefano De Martino, che ha raggiunto il record di 7 milioni di telespettatori lo scorso anno. Ma la strada non è così vuota, questa volta. “Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciamo a lavorare”, con grande eleganza, De Martino ha rotto il silenzio sulla sfida quotidiana con Gerry Scotti e la sua Ruota, in onda su Canale5.

“La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”, ha aggiunto, con un’osservazione che, alla fine, è verissima. Mediaset ha anche sorpassato la Rai per lo share, e la sfida tra Canale5 e Rai1 è servita, con Canale5 vincitrice di poco. Ma comunque vincitrice.