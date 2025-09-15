Stefano De Martino, “malcontento in Rai”: c’è la data della svolta

Ci sarebbe malcontento in Rai per lo share in picchiata, e non tocca solo "Affari Tuoi" condotto da Stefano De Martino: cosa sta succedendo

IPA Stefano De Martino

Ormai è il tema del momento, volente o nolente: la sfida di ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Se nella scorsa stagione televisiva Affari Tuoi è stato dominante nei confronti di Striscia e di Mediaset, lo stesso non si può dire quest’anno. Il risultato? Ci sarebbe “malcontento” a Viale Mazzini, stando ad alcune fonti, ma procediamo per punti.

Stefano De Martino vs Gerry Scotti, malcontento in Rai

“Il clima a Viale Mazzini è già tesissimo”, così scrive L’Espresso, che parla di una situazione non facile da gestire. E il tema centrale è proprio la sfida di ascolti tra Rai e Mediaset. Alla presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva parlato dell’idea di dare una nuova linfa vitale alla Rete, e la carta vincente è stata quella de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, ma non solo. Perché in estate Mediaset ha vissuto un periodo di rilancio: contrariamente agli anni scorsi, la televisione non è entrata in una fase dormiente. Mediaset, soprattutto, ha cavalcato l’onda estiva per rafforzare la sua immagine, ottenendo anche ottimi ascolti con La Ruota e Temptation Island.

E così quando Affari Tuoi è ricominciato, lo share non si è assestato come l’anno precedente. Anzi, giorno dopo giorno, abbiamo assistito a un sorpasso de La Ruota (sorpasso quasi insperabile, ma nei fatti più che possibile). Al di là della sfida tra Scotti e Stefano De Martino, L’Espresso riporta che Mediaset ha uno share del 38,5%, mentre la Rai scivola al secondo posto con il 33,2%. Anche Canale5 supera Rai1 con il 17%. I vertici sarebbero preoccupati per la centralità della Rai e per le difficoltà legate all’informazione: anche il Tg2 non sta portando i risultati sperati. La data? Il Consiglio di Amministrazione si riunisce il 27 settembre, dove potrebbe verificarsi una sorta di “resa dei conti”. L’obiettivo, alla fine, è quello di riprendersi il primato.

L’impegno di Mediaset

Le voci si susseguono da giorni: la Rai potrebbe comprare Ok, il prezzo è giusto. L’operazione televisiva è stata anticipata da Giuseppe Candela su Dagospia: “Il patto è saltato, inizia lo show”. Qualora l’ipotesi si realizzasse, andrebbe a sostituire Affari Tuoi. Non ci sono conferme, solo voci di “tensioni”, di “malcontenti”, che alla fine sono generali e non riguardano unicamente Affari Tuoi, anche se di certo il colpo si è fatto sentire, soprattutto pensando ai record raggiunti l’anno scorso. E che ora appaiono, però, lontanissimi.

Gli ascolti non lasciano molto spazio all’immaginazione: nonostante la mossa della Rai, alla fine La Ruota il 14 settembre ha vinto con 4.243.000 spettatori, lasciando ad Affari Tuoi il secondo posto con 3.634.000 spettatori. Non si può sempre parlare di flop, anzi, considerando che Stefano De Martino con l’edizione di Stasera tutto è possibile è riuscito a conquistare ottimi numeri anche su Rai2. Ma di fronte alla perdita del primato, la Rai è pronta a intervenire, in un clima di tensioni che, però, potrebbe essere l’occasione per scrivere una nuova pagina di televisione. Solamente il tempo ci svelerà le prossime mosse.