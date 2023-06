Divorzio Bonolis-Bruganelli, le prime parole dell’ex Laura Freddi

Il matrimonio è finito, l’amore no. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si separano dopo 21 anni d’amore e dopo una lunghissima catena di indiscrezioni che avevano smentito, fino ad arrivare all’annuncio ufficiale con il quale hanno confermato che la loro unione è giunta al termine. A commentare la notizia, a pochissime ore dalla sua uscita, è stata una delle ex storiche del conduttore romano – Laura Freddi – che si è detta molto dispiaciuta per loro.

Bonolis-Bruganelli, le parole di Laura Freddi

Il commento di Laura Freddi alla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è arrivato in diretta televisiva, all’interno del salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, di cui è “affetto stabile”: “Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

Nonostante il loro amore sia finito da moltissimi anni, e abbia lasciato spazio a un matrimonio e a tre bellissimi figli, Laura Freddi e Paolo Bonolis hanno mantenuto uno splendido rapporto che si è esteso fino a Sonia Bruganelli. L’ha persino sostituita al GF Vip quando ha dovuto assentarsi per trascorrere le vacanze con la famiglia. Una circostanza insolita, certo, ma sulla quale entrambe hanno scherzato. Nessun astio, ma solo un amore che oggi fa parte del passato e dei ricordi.

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi

Le due si sono sempre dette amiche. Aveva però fatto riflettere il botta e risposta di qualche settimana fa, pochissime prima dell’annuncio ufficiale della separazione. L’ex Laura Freddi riteneva infatti che Bonolis avesse raggiunto l’apice del successo quando ancora stava con lei, con un’affermazione che la Bruganelli ha voluto smentire e puntualizzare, portando dalla sua – invece – i più grandi exploit di carriera del conduttore romano.

Poco importa, comunque: tra le due non c’è mai stato astio, a eccezione di qualche incomprensione iniziale: “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio”, aveva dichiarato la Freddi, che oggi si è espressa sulla loro rottura.

La separazione tra i due, comunque, non è di certo stata un fulmine a ciel sereno. Più volte hanno alimentato le voci su una possibile divisione, sempre smentite per il bene della famiglia e dei figli. Nella lunga intervista a Vanity Fair hanno però spiegato le ragioni di questo comportamento, riprendendosi il diritto di annunciare il divorzio senza darsi in pasto ai pettegolezzi. “Vogliamo riprenderci quello che è nostro”, hanno detto, mettendo sì fine al matrimonio ma dichiarando di voler rimanere più uniti che mai. La coppia non esiste più ma l’amore è più vivo che mai: tutto quello che hanno costruito insieme, la loro bella famiglia e tutti i progetti professionali che presto si concretizzeranno nella nuova edizione di Ciao Darwin.