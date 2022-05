Federica Nargi, su Instagram la replica alle critiche sul matrimonio annullato

Le nozze tra Federica Nargi e Alessandro Matri destano curiosità e interesse, soprattutto perché non sono ancora ben chiari tutti i dettagli sul grande giorno: l’ex velina nelle ultime ore ha risposto con grande ironia su Instagram ad alcune voci sul presunto matrimonio previsto per il 2022 e da poco annullato, e per farlo ha coinvolto anche il futuro marito.

Federica Nargi, le critiche sul matrimonio annullato

Federica Nargi e Alessandro Matri si sposeranno. Non si sa bene quando, dove e come, ma il grande giorno prima o poi arriverà ed è stata la stessa ex velina a confermarlo durante un’intervista su Nuovo. Da quel momento però sono state lanciate ipotesi mai realmente smentite o confermate; stando a queste ipotesi, i due innamorati avrebbero dovuto sposarsi a breve, attorno al mese di giugno 2022.

Poi le voci sul matrimonio annullato e sui motivi che avrebbero portato le nozze a saltare all’ultimo momento. Il gossip ha fatto il suo giro e si è parlato per giorni della cosa, fino al momento in cui Federica Nargi in persona ha deciso di prendere in mano la situazione e replicare alle critiche sul suo matrimonio. “Ho appena saputo che quest’estate Alessandro doveva sposarmi, è vero?”, ha esordito così sulle sue storie instagram, con un tono decisamente ironico e riprendendo anche Alessandro Matri che ha invece assunto un’espressione perplessa, come se la notizia non gli fosse familiare. L’intento era proprio quello, infatti, ovvero di smentire tutte le false voci sulle presunte problematiche che avrebbero portato all’annullamento del matrimonio; “Fatelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio. Ma come mai sono sempre l’unica che non sa le cose?”, così ha continuato l’ex velina che non ha effettivamente torto. Dopotutto, lei stessa aveva dichiarato che questo matrimonio ci sarebbe stato, ma non è mai entrata troppo nel dettaglio.

Federica Nargi e Alessandro Matri, quando si sposano

Nonostante se ne parli con grande interesse, il matrimonio tra Federica Nargi e Alessandro Matri non si vede ancora all’orizzonte. L’ex velina aveva dichiarato che le nozze ci sarebbero state e che avrebbero voluto allargare ancora di più la famiglia con un altro figlio dopo Beatrice e Sofia, nate nel 2016 e nel 2019, ma per ora il grande giorno sembra ancora lontano e la coppia ha deciso di replicare alle critiche e ai gossip con grande ironia, dopo aver passato dei giorni a Sharm El-Sheikh in famiglia in completo relax.

Un amore che dura da tantissimi anni, il loro, per la precisione 13, e che è stato già reso ancora più magico con l’arrivo delle due piccoline di casa. L’ex velina e l’allenatore si sono conosciuti a Milano, durante una serata in discoteca, e di quel periodo Federica Nargi ha i ricordi ben chiari: “Ci siamo conosciuti a Milano, in discoteca, io non ne volevo sapere proprio di lui. Abbiamo passato tre mesi al telefono. Gliel’ho fatta sudare”, così aveva rivelato in un’intervista a Le Iene. Sicuramente alla meravigliosa coppia non servono le nozze per essere felice, e il fatto di aver replicato con ironia alle voci ne è la dimostrazione.