Benji e Fede, nuova spaccatura: perché i due non si parlano

Fonte: IPA Benji e Fede, polemica a distanza: la ragione dell'addio

Benji e Fede non esistono più, ormai dal 2020, anno in cui è stata annunciata la loro separazione. Il duo era diventato iconico in Italia ma poi tutto è cambiato nel loro rapporto. È risultato evidente come una crepa si sia rapidamente espansa, fino a diventare insostenibile.

A dimostrarlo sono i rapporti tesi che i due hanno oggi. Impossibile non chiedere a l’uno dell’altro e viceversa, in qualsiasi intervista concessa. L’ultima in ordine temporale è di Benji Mascolo, che ha parlato dell’elemento che recentemente li ha visti allontanarsi ulteriormente. Ne ha parlato però con un briciolo di incertezza, avanzando un’ipotesi, come se in realtà i due ragazzi non si parlassero faccia a faccia ormai da molto tempo.

Benji e i Finley: la polemica

A maggio di quest’anno è uscita una versione di Dove e Quando decisamente differente rispetto all’originale. Zero spazio per Fede ma coinvolto nel featuring unicamente Benji, a caccia di nuove strade da percorrere dopo la rottura con Bella Thorne e l’esperienza cinematografica al suo fianco. Una decisione innocente o una dichiarazione di intenti? Sembra che la seconda sia l’interpretazione abbracciata da Fede (Federico Rossi, ndr), che si è dimostrato alquanto amareggiato nell’affrontare il tema.

Parliamo però di Benji, che al Corriere della Sera ha discusso di quel featuring e dell’astio dell’ex amico: “Ho rifatto Dove e Quando in salsa punk rock con i Finley. Un segnale? L’ho fatto per divertimento. Il messaggio che mando è che faccio quello che mi pare. Non voglio dover vivere con la paura di deludere certe persone”.

In questo caso il riferimento è principalmente ai fan, ma la domanda su Fede non può mancare. Non crede affatto gli sia piaciuta e spiega anche il perché: “Credo l’abbia presa come un’appropriazione di qualcosa che sente suo. Lo posso capire ma è anche mio”.

I fan non hanno ancora digerito la loro separazione, che alcuni hanno posto in connessione con la relazione con Bella Thorne. Benji lo dice chiaramente e sa che ci vorrà del tempo. Nessuna chance però all’orizzonte di ritrovarli nuovamente fianco a fianco come una una volta. La cosa appare palese.

La rabbia di Fede

Il primo a commentare pubblicamente il featuring con i Finley è stato proprio Fede. Si è ritrovato a rispondere a delle domande sull’ex partner e amico nel corso di un’intervista a Cosmopolitan. Non è riuscito a nascondere la propria amarezza per la nascita di questo progetto, del quale forse non era stato minimamente informato.

“Non vorrei commentare quello che è successo. Preferisco non dire nulla. Io vado per la mia strada e lui per la sua. Tanto ognuno fa le sue scelte nella vita”.

Sembrano ben distanti i momenti post rottura, che al tempo non sembrava aver scalfito la loro amicizia. Federico aveva anche scritto una lettera, definendo Benji come un fratello. Sono trascorso ormai tre anni e la situazione in merito a quell’addio appare un po’ più chiara.

“Ora posso dire che la decisione non è stata mia. Un giorno Benji mi ha detto in studio di non riuscire più a stare in quel rapporto, per ovvi motivi suoi. Ne ho preso atto, anche perché non avevo alternativa, e sono andato per la mia strada”.