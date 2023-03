Come sta Daniele Scardina: le parole di Gilles Rocca in tv

Fonte: Ansa Daniele Scardina: le condizioni

Le condizioni Daniele Scardina, il pugile conosciuto come King Toretto, sono ancora gravi, ma stabili. A riguardo è intervenuto l’amico Gilles Rocca nel salotto televisivo di Francesca Fialdini Da Noi… a ruota libera. A seguito di un malore, Scardina è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a una lunga operazione che si è risolta per il meglio. Stando alle parole di Rocca, il pugile ha iniziato a respirare da solo.

Daniele Scardina, le condizioni: l’aggiornamento di Gilles Rocca

Una forte emozione per Gilles Rocca, che non ha trattenuto la commozione nel parlare dell’amico, Daniele Scardina, ricoverato dal 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano: il pugile si stava allenando per prepararsi al match, quando, al termine dell’allenamento, poco prima di andare in doccia, ha avvertito un malore. Secondo la ricostruzione di Fanpage, ha sentito un forte dolore all’orecchio e a una gamba prima di svenire.

Ospite il 5 marzo 2023 a Da noi… a ruota libera, il talk show della domenica pomeriggio condotto da Francesca Fialdini, Gilles Rocca ha parlato apertamente delle condizioni di Scardina, dando speranza a tutti i suoi fan, ma non solo, perché ha augurato il meglio.

“Daniele ha iniziato a respirare da solo. Io vado sempre cauto nel dire le cose, fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele vincerà anche questa sfida perché è un campione. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile”.

Le ultime notizie su Daniele Scardina

“Daniele Scardina reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale”. Questo è quanto rivelato da Alessandro Cherchi, il promoter del pugile. “Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza. Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio. Anche la tac è risultata positiva”.

Arrivato in ospedale in codice rosso, Scardina è stato sottoposto a una operazione alla testa: nonostante la complessità dell’intervento, è andato tutto per il meglio, anche grazie alla tempestività dei medici e dei soccorsi. La causa del malore non è ancora stata compresa. “Daniele deve riposare bene prima di approcciarsi al risveglio”. Ci sarà tempo, in ogni caso, per risalire al motivo scatenante.

Le parole del fratello di Diletta Leotta

In molti non hanno dimenticato l’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina: nonostante la fine della storia (che risale al 2020), l’affetto è rimasto. Prova ne è la dedica della conduttrice sportiva, che ha voluto dedicare un pensiero su Instagram e a bordocampo al suo ex, con parole di speranza e di supporto. “Permettetemi un momento. Voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza”.

Non è stata l’unica, tuttavia, a voler mostrare il proprio appoggio a Scardina. Anche il fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola, ha voluto scrivere sui social una dedica. “Un solo pensiero, riprenditi presto. Sei una persona speciale”. Tutti sono vicini in questo momento a King Toretto, con la speranza che il pugile continui a migliorare.