Verissimo, ospiti di sabato 7 settembre: Cesara Buonamici pronta al Grande Fratello

Fonte: IPA Cesara Buonamici

Ci stiamo lasciando l’estate alle spalle e ricomincia una nuova stagione televisiva. Tornano i programmi di punta delle principali Reti, Rai e Mediaset, oltre a Nove che promette battaglia a suon di share. Da sabato 7 settembre, Silvia Toffanin dà nuovamente il bentornato agli affezionati spettatori con la prima puntata di Verissimo della stagione. Tanti gli ospiti, come Giuseppe Fiorello, Cesara Buonamici, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Giulia Salemi e Çağla Demir. Tutte le anticipazioni.

Gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 7 settembre: da Giuseppe Fiorello a Cesara Buonamici

Silvia Toffanin è pronta a inaugurare un nuovo ciclo di interviste a Verissimo. Il primo ospite? Giuseppe Fiorello, che dopo anni ritorna su Canale5 con l’attesissima serie I Fratelli Corsaro. E l’intervista promette di rimandare un ritratto inedito dell’attore e fratello di Rosario e Catena.

C’è anche grande curiosità intorno all’intervista di Cesara Buonamici, tra i volti più amati del piccolo schermo, che veste per il secondo anno di fila i panni dell’opinionista al Grande Fratello. Ma quest’anno potrebbe non essere da sola: secondo le ultime indiscrezioni, al suo fianco, sempre come opinionista, potrebbe esserci Beatrice Luzzi, la “vincitrice morale” dell’edizione dell’anno scorso, in cui alla fine ha trionfato Perla Vatiero. TvBlog ha fatto comunque sapere che la Buonamici non avrebbe fatto i salti di gioia dopo la scelta. “Pare non sia al settimo cielo dopo aver saputo di questa eventualità”.

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 7 settembre

Tra gli ospiti attesi nella prima puntata della stagione di Verissimo, in onda sabato 7 settembre, anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che non vedono l’ora di parlare del loro matrimonio, celebrato a luglio. Per la coppia è un momento felice, certo, ma anche complesso: Eleonora Giorgi sta continuando la sua battaglia contro il tumore. Hanno anticipato le nozze – avrebbero dovuto sposarsi a ottobre – per permettere alla Giorgi di partecipare serenamente e in tranquillità. Per la mini luna di miele, hanno scelto un luogo vicino casa.

Attesissima anche Giulia Salemi, che è incinta del primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli: ci sarà spazio nel corso dell’intervista per parlare dell’arrivo del bebè. Ospite al Festival di Venezia, ha indossato un abito bianco che ha messo in risalto la sua femminilità: bellissima come sempre. La gravidanza è arrivata dopo un periodo complesso per la coppia, una crisi che, però, non ha pregiudicato il loro rapporto.

“Se c’è qualcosa che non va occorre dirla subito e chiedere scusa. In passato ci è capitato di accumulare tanto e di risponderci male, e questo ci portava a soffrire. Ora ci siamo ripromessi di non sfogare più quello che non va nella nostra vita nell’altro: se sbagliamo ci chiediamo scusa, ci abbracciamo e ripartiamo da lì, come due bambini. Dopo tre anni, cerchiamo di tenere delle cose per noi”, ha spiegato.

Infine, a Verissimo tornano gli ospiti amati delle soap turche, una scelta che sta premiando Mediaset per lo share. Per la primissima volta, è presente Çağla Demir, l’attrice di Endless Love, dove veste i panni di Banu.