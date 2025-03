Fonte: IPA Eva Grimaldi

Nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show di Canale5 condotto da Silvia Toffanin, che come di consueto sarà ricco di ospiti e momenti di grande emozione. La puntata di sabato 22 marzo vedrà il ritorno sotto i riflettori di Piero Marrazzo, ex Presidente della Regione Lazio, che parlerà apertamente della sua vicenda personale e del suo nuovo libro, Storia senza eroi. Ma non solo: il pubblico assisterà a una speciale intervista di coppia con Eva Grimaldi e Imma Battaglia, oltre a numerose prime volte nel celebre salotto televisivo.

Verissimo, le anticipazioni del 22 marzo

Grande attesa per il ritorno su Canale5 di Piero Marrazzo, giornalista e politico che nel 2009 fu al centro di un caso mediatico che lo portò a dimettersi dalla carica di Presidente della Regione Lazio. Dopo anni di silenzio, Marrazzo torna a parlare di quella vicenda e lo fa attraverso le pagine del suo libro, Storia senza eroi. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, l’ex governatore ripercorrerà le tappe del suo difficile percorso, tra errori, cadute e la lenta ricostruzione della propria vita.

Per la prima volta insieme a Verissimo, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si concederanno a un’intervista di coppia nella quale ripercorreranno le tappe del loro amore. L’attrice e l’attivista per i diritti LGBTQ+ racconteranno della loro famiglia, del matrimonio che procede a gonfie vele e delle battaglie affrontate per difendere i loro diritti. Due donne forti, unite da un legame indissolubile, pronte ad aprire il loro cuore al pubblico di Canale5.

Gli altri ospiti

Novità assoluta per il pubblico italiano: a Verissimo farà il suo debutto Sergio Bernal, il celebre danzatore spagnolo considerato il re del flamenco. La sua arte, fatta di passione, energia e tecnica impeccabile, ha conquistato le platee di tutto il mondo. E anche un po’ l’Italia. Nel salotto di Silvia Toffanin, Bernal parlerà del suo percorso artistico, della dedizione alla danza e delle emozioni che prova ogni volta che si esibisce.

Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche Greta Ferro, attrice italiana che affiancherà Can Yaman nella miniserie El Turco, in arrivo su Canale 5. Il progetto, molto atteso dai fan, vedrà i due protagonisti impegnati in una storia avvincente e ricca di colpi di scena. Durante l’intervista, Greta Ferro condividerà con il pubblico le emozioni e le sfide vissute sul set accanto alla star turca.

A portare un tocco di romanticismo, e di spettacolo, saranno Veronica Peparini e Andreas Müller, coppia molto amata dal pubblico. La coreografa e il ballerino, legati sentimentalmente da anni, racconteranno il loro rapporto dopo la nascita di Penelope e Ginevra, nato grazie alla passione comune per la danza. Il matrimonio? Per il momento, l’obiettivo è di crescere le gemelle e dare respiro all’accademia di danza che hanno appena aperto a Roma.

Chiuderà la puntata la cantautrice Grazia Di Michele, artista dalla sensibilità straordinaria, che da sempre usa la musica per raccontare storie di vita. Con la sua voce intensa e il suo talento unico, la cantante parlerà dei suoi ultimi progetti e delle emozioni che solo la musica sa regalare.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin va in onda il 22 marzo alle ore 16,30 su Canale5. Le interviste sono visibili anche sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity e qui rimangono fruibili anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo: lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag dedicato al programma.