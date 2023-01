Chi è Sergio Bernal, erede spagnolo di Roberto Bolle e giudice ad “Amici”

La nuova puntata domenicale di Amici accoglie in studio una stella della danza spagnola, da molti considerato uno degli eredi internazionali del nostro Roberto Bolle. Sergio Bernal, oggi ospite del talent show di Maria De Filippi nel ruolo di giudice esterno, ha coltivato la passione per la danza sin da bambino, quando sua mamma lo iscrisse a soli 4 anni ad un corso di flamenco e sevillana. Da quel momento la sua carriera ha fatto passi da gigante, sino alla fondazione nel 2019 della sua compagnia, la Sergio Bernal Dance Company.

Sergio Bernal, la vita e la carriera del ballerino spagnolo

Sergio Bernal è una delle stelle della danza internazionale e la sua parabola ascendente, fatta di successi e soddisfazioni personali, parte dalla sua Spagna. Il ballerino è nato a Madrid nel settembre del 1990 e, sin da piccolo, coltiva la sua passione per la danza grazie anche alla spinta della madre. Fu lei, infatti, ad iscriverlo all’età di 4 anni ai corsi di flamenco e sevillana, tipica danza della città di Siviglia.

Sbocciò subito l’amore tra Bernal e il mondo del ballo, che decise di non abbandonare più. A 12 anni viene infatti ammesso al Conservatorio Reale di Madrid “Mariemma”, per poi ottenere nel 2008 il ruolo di primo ballerino presso la Compañía de Rafael Aguilar. Nel 2012 entra a far parte del Ballet Nacional de España e nel 2016 ne viene nominato primo ballerino. Accumulata alle spalle la giusta esperienza, fonda nel 2019 la sua compagnia, la Sergio Bernal Dance Company. È stato inoltre protagonista in questi giorni in Italia del Gala Internazionale Les Étoiles, tenutosi a Roma.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti internazionali come Aída Gomez, Antonio Najarro e Carlos Saura e ha interpretato numerosi ruoli, come Don José in Carmen. Per il suo innato talento, la sua eleganza, lo stile e la carriera di successo è considerato da tutti come l’erede spagnolo di Roberto Bolle.

“Amici”, Sergio Bernal giudice esterno di ballo: il commento della Celentano

In questi giorni di attività in Italia, Sergio Bernal ha fatto tappa anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è infatti stato invitato dalla conduttrice in veste di giudice esterno della puntata di oggi. Un colpo importante messo a segno per incrementare il livello dello show, mettere a confronto i giovani allievi con una personalità così spiccata della danza e scoprire, attraverso i suoi giudizi, chi sono i ballerini più meritevoli di andare avanti.

La clip di presentazione ripercorre i grandi successi di Bernal e la sua arte, che “unisce la passione del flamenco e l’eleganza della danza classica”. Tra i suoi più importanti motti spicca “quando ballo mi sento felice perché per me la danza è libertà“. Il suo ingresso in studio non lascia indifferente Alessandra Celentano, che viene ironicamente punzecchiata dalla De Filippi. “Stupendo, guarda il fisico, guarda che gambe. Io parlo sempre di danza, e lui è un ballerino meraviglioso” confessa l’insegnante di danza.

Continua dunque la gara dei giovani allievi che, di domenica in domenica, si sfidano giocando tutte le proprie carte per accedere alla fase più ambita: quella del Serale.