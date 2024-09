Fonte: Getty Images Rossella Brescia

Da una settimana, Silvia Toffanin ha ricominciato a intrattenere i telespettatori di Canale 5, sia il sabato che la domenica pomeriggio, con le sue interviste a Verissimo. Tra le celebrità, intervistate dalla conduttrice televisiva, nel corso della puntata del 14 settembre 2024, anche Rossella Brescia, che, di recente, è stata lasciata da Luciano Cannito, suo partner da circa vent’anni. L’ex ballerina ha svelato proprio le sue emozioni riguardo la fine di questa lunga storia d’amore, ma anche il momento complicato che sta vivendo.

Rossella Brescia, le dichiarazioni su Luciano Cannito

Rossella Brescia e Luciano Cannito hanno separato le loro strade. Le due stelle della danza, infatti, non fanno più coppia fissa da qualche tempo, come rivelato dalla stessa conduttrice radiofonica, nel corso di una recente intervista. Allora Rossella Brescia aveva parlato di uno choc, mentre nel salotto di Silvia Toffanin l’ex ballerina ha aggiunto ulteriori dettagli sulle sue emozioni, conseguenti alla rottura dal suo compagno, rivelando che, essendo passato del tempo da quel momento complicato, ha capito che non può accusare Luciano Cannito di nulla: “Io avevo fatto un post senza scrivere, insomma, tante cose. Avevo scelto una canzone che aveva cantato Lil Jolie ad Amici ed era di Cocciante, ‘Quando finisce un amore senza un motivo e una ragione’, perché per me è stato così. Però poi ho imparato, con il tempo, che bisogna anche rispettare la sincerità dei sentimenti. Perché i sentimenti ci danno il senso di libertà. Possiamo amare chiunque e come ci pare no? Evidentemente se per lui erano cambiati i sentimenti non bisogna neanche colpevolizzarlo. Non c’è una terza persona. Lui continua a dirmi che mi amerà per tutta la vita ma in un altro modo, come potrebbe amare sua sorella, sua figlia”.

Silvia Toffanin ha chiesto se lei avesse avuto dei segnali della crisi della loro coppia e Rossella Brescia ha svelato quello che, secondo lei, è stato il suo errore: “Si, la cosa che forse ho sbagliato è che pensavo di aver provato di tutto, la cosa che abbiamo sbagliato entrambi è non cercare il conflitto. Perché noi eravamo molto complici, ci appartenevamo proprio tanto. Non ci serviva parlare, ci capivamo con gli occhi. Ed è quello che ci è mancato, il conflitto sano di due persone che si vogliono bene per tutta una serie di cose. Perché magari c’era troppo rispetto… Il rispetto, chiaramente, è alla base di tutto ma bisogna affrontarsi per cercare di risolvere le cose”.

Rossella Brescia e Luciano Cannito, il motivi della rottura

Rossella Brescia e Luciano Cannito non sono più una coppia, dopo circa vent’anni d’amore. A decidere la rottura è stato il coreografo, ma l’ex ballerina ha svelato i motivi che li hanno portati ad allontanarsi: “Ci siamo forse un po’ allontanati perché lavorando tanto. Io credevo che non ci dovesse mai succedere una cosa del genere perché anche se lavoravamo tanto c’era lui a casa e io a casa, però evidentemente le cose non erano così. C’è questa piantina che è l’amore che va sempre annaffiata, continuamente, forse è mancata l’acqua”.

La conduttrice radiofonica, in ogni caso, è convinta di aver fatto tutto il possibile per salvare il loro rapporto amoroso: “Sono una combattente. Io credo di aver fatto di tutto per salvarlo. Però dopo un po’ ti devi anche rassegnare perché se lui non è felice con me non lo ostacolerò a trovare un altro posto in cui essere felice, cioè io voglio bene ai miei ex, sono pezzi della mia vita, come fai a non voler bene ai tuoi ex?”.

Rossella Brescia ha raccontato anche la reazione della sua famiglia alla fine della loro relazione: “Loro all’inizio si sono arrabbiati un po’… A quel punto forse è meglio la sincerità di una persona, che ti dice le cose esattamente come stanno, che chi ti mente o ti tradisce o fa altre cose”.

Rossella Brescia, la malattia del padre

Nel corso della sua partecipazione a Verissimo, Rossella Brescia ha anche raccontato la malattia che ha colpito suo padre: “Mio papà non sta bene, ti rendi conto che quello che era un punto della tua vita, non c’è più… Mio papà si è ammalato di Alzheimer, adesso è nella fase ultima di questa terribile malattia… Ti toglie veramente la dignità… Soltanto con l’amore che possiamo accompagnarli”.

La conduttrice radiofonica ha descritto il suo dolore per non poter più comunicare con lui: “Vorrei dieci secondi di vita perché mi riconoscesse… Sarebbe bellissimo per me”.