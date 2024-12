Verissimo, Thais Wiggers sul rapporto turbolento con Mammucari: “Vengo sempre dipinta come la cattiva”

Thais Wiggers è tornata in TV, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. E, inevitabilmente, l’intervista ha virato su un argomento “caldo” per l’ex Velina, oltre che per il pubblico: il rapporto con l’ex compagno Teo Mammucari, che lei stessa ha definito “turbolento” e sul quale ha voluto togliersi qualche sassolino. Sempre con misura e rispetto s’intende, la Wiggers ha controbattuto a quanto detto dal conduttore in diverse occasioni, commentando infine la sua decisione di prendersi un anno sabbatico lontano dalle scene.

Thais Wiggers e il rapporto con l’ex Teo Mammucari

Tra le Veline di Striscia la Notizia, Thais Wiggers è certamente una di quelle che ha lasciato il segno e non solo per la sua lampante bellezza. La modella brasiliana, infatti, si è resa protagonista di un momento molto emozionante nello studio del TG satirico di Antonio Ricci: proprio lì, davanti ai telespettatori, nel 2008 ha annunciato di essere incinta e il suo ritiro dal programma.

Una scelta che non ha mai sofferto, anzi: “Lo rifarei”, ha ammesso senza esitazione ai microfoni di Silvia Toffanin, perché “non c’è cosa più bella di un figlio“. Ma non tutto è stato felice come avrebbe desiderato.

La figlia Julia è nata dalla storia d’amore con Teo Mammucari che lei stessa ha definito “turbolenta”, anche prima della sua nascita. Storia che, poi, è finita poco dopo il lieto evento, creando ulteriori tensioni. “Com’era la nostra storia? Noi ci siamo innamorati tantissimo. Siamo due persone di carattere forte, per noi non ci sono mezze misure. (…) Facevamo un po’ tira e molla (…). Eravamo una coppia turbolenta ma molto innamorata. Poi la storia è finita, in quel momento non era finito l’amore però dovevamo seguire ognuno la propria strada, per il bene di nostra figlia, per essere sereni, perché non stavamo più bene. Julia aveva un anno e mezzo io avevo in quel momento 24 anni”.

Fonte: IPA

Non è stato semplice per una giovanissima donna appena diventata mamma, lontana dalla sua famiglia (che vive in Brasile), ma è comunque riuscita ad andare avanti. E se la figlia Julia è tutta la sua vita, proprio per tale ragione non ha esitato a ribadire quanto sia rimasta male per le parole pronunciate in diverse occasioni dall’ex compagno. Non solo l’ultima intervista a Belve s’intende, ma andando a ritroso il monologo a Le Iene spicca su tutti: lì il conduttore ha lasciato intendere che la Wiggers non gli abbia permesso di vedere la figlia per tre anni, causa trasferimento in Brasile. Ma la versione di Thais è ben diversa.

“Io non ero d’accordo con le sue parole e gliel’ho fatto presente – ha spiegato, senza riuscire a nascondere una certa emozione -. Purtroppo dalle sue parole si percepiscono comportamenti miei che non ci sono stati, potrei provarlo con un lungo fascicolo dell’avvocato ma non è la sede per farlo (…). Anche in un monologo teatrale lo ha fatto, vengo sempre dipinta come la cattiva. Non è quello che ho fatto, come mamma sono sempre stata molto zen. Chi è vicino a me sa come stanno le cose, mia figlia sa come stanno le cose”.

La verità sulla “frecciatina” su Instagram dopo Belve

Thais Wiggers non si è mai esposta più di tanto e in rare occasioni ha preso parola a proposito della storia d’amore con Teo Mammucari. L’intervista a Verissimo certamente non è stata casuale a pochi giorni di distanza da quella che l’ex compagno ha rilasciato a Belve, rimasta nella storia come la più breve mai andata in onda dalla Fagnani. In molti non hanno potuto fare a meno di notare che “casualmente” proprio in quelle ore l’ex Velina aveva condiviso una storia su Instagram: “Tempo al tempo… Prima o poi la maschera cade”.

A Verissimo ha confermato i sospetti: “Sì, ho sparato una frecciatina ma mi è partita dal cuore, perché dopo anni di distorsione dei fatti, di quello che abbiamo vissuto e di come mi sono comportata ho capito che nel momento dell’intervista tutti hanno visto la persona con cui io provo a dialogare da 18 anni, cosa che non riesco a fare”. Poi ha precisato: “Io sono andata in Brasile con mia figlia, certo (…), ma se uno parte col bambino si parte con la firma del padre. Quelle sue parole lasciano intendere dei comportamenti che non ci sono stati. È il padre di mia figlia e non sono venuta qui a parlare male di lui, (…) la nostra storia è difficile è travagliata, in quel momento lì ho fatto la storia perché ho capito che tutti avevano visto quella persona”.

Thais Wiggers ha un nuovo amore

Dopo aver commentato il momentaneo abbandono delle scene di Mammucari in modo piuttosto positivo, ribadendo come nel suo spettacolo teatrale abbia distorto la realtà di una storia che, nonostante tutto, continua a definire “bellissima”, Thais Wiggers ha rivelato di essere innamorata.

“In amore non sono stata molto fortunata ma, nonostante questo, sono una romantica. Sono come la Marini, sogno ancora il matrimonio. Oggi ho accanto una persona meravigliosa che mi sostiene tantissimo, che mi mette le ali. È molto bello avere una persona così. Stiamo facendo piccoli passi, quando avrò belle notizie verrò qui a dartele”, ha detto a Silvia Toffanin.