Fonte: IPA Andrea Rizzoli e sua madre Eleonora Giorgi

Torna l’appuntamento ormai immancabile con Verissimo. Gli ospiti della puntata del 1° febbraio sono tantissimi, a partire dal primogenito di Eleonora Giorgi che racconterà dell’ultimo anno trascorso al fianco di sua madre, che sta provando ad arginare l’aggressivo tumore al pancreas che l’ha colpita. E ancora, Tommaso Marini, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, e le amiche Juliana Moreira e Thais Wiggers.

Verissimo, le anticipazioni del 1° febbraio

Uno degli ospiti più attesi è Andrea Rizzoli, che presenta in esclusiva il suo libro Non ci sono buone notizie. Si tratta di un diario intimo in cui racconta il periodo più difficile, ma allo stesso tempo più intenso, vissuto da sua madre, la straordinaria Eleonora Giorgi, e dalla loro famiglia, dal momento in cui le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. L’autore di Warner Bros, sentito da Corriere della Sera, ha spiegato di non essere pronto per perdere sua madre ma di non poter fare molto per allungare il suo tempo, che è ormai quasi giunto al termine.

Per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin arriverà anche Tommaso Marini, talento indiscusso della scherma italiana. Tra rigore sportivo ed estro creativo, ci racconterà il suo percorso e le emozioni vissute nelle competizioni più importanti. Lo sportivo è stato anche uno dei talenti rivelazione dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, in cui ha potuto dare libero sfogo alla sua grande passione per lo spettacolo. Durante la sua esperienza all’interno del programma, aveva anche spiegato di voler studiare recitazione, senza però lasciare il suo grande impegno con lo sport.

Gli altri ospiti

E ancora, spazio alla profonda amicizia tra Thais Wiggers e Juliana Moreira. Le due showgirl racconteranno del legame che le unisce da anni, soffermandosi sui momenti divertenti e su quelli difficili superati insieme. Non mancherà poi l’intervista a Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nikita aprirà il suo cuore per raccontare il periodo delicato che sta attraversando, tra nuove sfide personali e un percorso interiore che la sta portando a scoprire nuovi aspetti di sé.

Infine, un’altra ospite speciale sarà Ana Laura Ribas, che parlerà della sua nuova fase di vita lontana dai riflettori della televisione. Dopo anni di carriera nel mondo dello spettacolo, l’ex showgirl ha scelto un percorso diverso, più intimo e personale. Del suo ritiro, aveva raccontato: “Quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: ‘Basta, ho dato’. E mi sono ritirata”.

Quando e dove va in onda la nuova puntata di Verissimo

Verissimo torna in tv sabato 1° febbraio per la prima delle due puntate del weekend. La conduzione è come sempre affidata a Silvia Toffanin e la trasmissione va in onda in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche per i giorni successivi. Da non dimenticare l’hashtag ufficiale legato al programma che raccoglie i commenti degli utenti.