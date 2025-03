Grande Fratello, slitta la puntata finale: la colpa è di Ilary Blasi

Fonte: IPA Alfonso Signorini e Ilary Blasi

La data della puntata finale del Grande Fratello potrebbe slittare ancora: non c’è ancora certezza assoluta, ma così si vocifera nei corridoi di Mediaset. Pare infatti che il reality show potrebbe proseguire ancora una settimana con una puntata speciale, per consentire a Ilary Blasi di risolvere alcune questioni organizzative con il suo nuovo programma The Couple.

Grande Fratello, slitta la finale? Cosa c’è in ballo

Da qualche tempo è cosa nota che la data della finale del Grande Fratello è stata fissata per il 31 marzo, a sei mesi dall’inizio della messa in onda. Una lunga edizione – che non ha registrato gli ascolti che la rete auspicava e che è stata travolta dalle polemiche in più di un’occasione – il cui capitolo finale potrebbe slittare ancora.

È quello che si vocifera tra i corridoi di Mediaset: la programmazione potrebbe cambiare a causa di alcuni ritardi all’interno dell’organizzazione di The Couple, la nuova trasmissione condotta da Ilary Blasi. Secondo quanto riportato dal portale di Davide Maggio, il cast del nuovo show non sarebbe ancora definito a circa tre settimane dalla messa in onda.

Per questo motivo pare che la rete stia pensando di allungare il Grande Fratello di una settimana con una puntata speciale, una serata celebrativa dell’edizione a sette giorni dalla finale, in cui tutti i protagonisti si confronteranno tra loro per parlare della loro avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Al momento non ci sono certezze, ma nel frattempo il cast di The Couple comincerebbe a prendere forma. Il programma, che vedrà come protagonisti personaggi famosi impegnati in relazioni amorose, in fase di frequentazione o con un passato sentimentale condiviso, potrebbe annoverare tra i concorrenti Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet, ma anche Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger. Ma tutto è ancora da decidere.

Alfonso Signorini e il Tapiro d’oro: la sua replica

Si può affermare con certezza che quella che sta per concludersi è stata una delle edizioni più criticate del Grande Fratello. Dopo che il Codacons ha chiesto la chiusura dello show, Alfonso Signorini ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli.

La sua risposta però ha lasciato gli spettatori alquanto perplessi, dato che avrebbe accusato tra le righe la produzione del reality di aver reintegrato alcuni concorrenti e di averne favoriti altri, che lui avrebbe cacciato con “un calcio nel sedere”.

Dopo le sue dichiarazioni a Striscia la notizia, il conduttore è intervenuto su Instagram per chiarire la sua posizione. “Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli”, ha scritto.

E ha aggiunto: “Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D’altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico”, ha concluso.