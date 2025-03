Alfonso Signorini difende il GF, la verità su televoto e Lorenzo Spolverato

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è tornato sulla questione Lorenzo Spolverato e, dopo quanto dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia sulla mancata eliminazione del concorrente dal reality, ci tiene a chiarire la sua posizione e la validità del meccanismo del programma attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Alfonso Signorini, dopo Striscia ci ripensa e pubblica un post su Instagram

“Dovrebbe essere mandato via, ma hanno preferito tenerlo dentro”: così aveva dichiarato Alfonso Signorini ai microfoni di Valerio Staffelli quando ha ricevuto il Tapiro d’Oro per la mancata eliminazione dal programma di Lorenzo Spolverato. Ma dopo qualche ora da queste dichiarazioni, il presentatore ci ha ripensato e ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un post in cui spiega la sua posizione e, soprattutto, difende la veridicità del televoto e del meccanismo che regola il Grande Fratello.

Sul post pubblicato da Signorini si legge: “Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli”.

E ha proseguito: “Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D’altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico” ha concluso Signorini, nel tentativo di placare il polverone mediatico alzatosi dopo gli ultimi fatti.

Ovviamente non si sono fatti attendere i commenti dei fan del programma, ma anche degli utenti del social network e, tra i tanti, spicca quello di Salvo Veneziano, ex concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello, che proprio in risposta al lungo post del presentatore ha scritto: “Diciamo che dopo il processo fatto alla mia persona dopo 4 frasi infelici e stupide (dette nel tugurio) prelevato nella notte come un ladro, ne abbiamo fatti progressi. Ora si parla di reality? Vedendo il comportamento di questo ragazzo (Lorenzo) parlo a nome di tutti gli eliminati, noi al confronto siamo stati santi”.

Salvo fa riferimento alla sua seconda partecipazione al noto programma di Canale5 quando venne squalificato per via di alcune frasi considerate offensive nei confronti delle donne pronunciate proprio mentre era nella Casa.

Lorenzo Spolverato: cos’è successo nella Casa del Grande Fratello?

Facciamo un passo indietro e torniamo al motivo per il quale Alfonso Signorini ha ricevuto da parte di Striscia la Notizia il Tapiro: il caso Lorenzo Spolverato. Cos’è accaduto? Già da qualche tempo il concorrente si è reso protagonista di alcune vicende poco piacevoli all’interno del programma ed è stato accusato di avere atteggiamenti troppo aggressivi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è stato un episodio che ha visto coinvolto proprio Spolverato e un’altra concorrente, Stefania Orlando: la Orlando lo ha definito “arrogante” e lo ha accusato di creare a tavolino determinate dinamiche con Shaila Gatta per attirare attenzioni su di loro e da quel momento tra i due si è innescata una sorta di guerra fredda. La tensione è esplosa quando, per fare dispetto alla Orlando, Lorenzo Spolverato ha iniziato a saltare sul suo letto con le scarpe mentre lei non era presente. Un gesto che è stato ritenuto molto grave, un atteggiamento da bullo che ha fatto esplodere l’indignazione dei telespettatori che hanno subito richiesto l’esclusione immediata di Spolverato dal programma. Cosa che non è avvenuta e che ha portato Striscia a consegnare il Tapiro e Signorini a giustificare la situazione.

Tra l’altro il presentatore aveva già ripreso Lorenzo per il suo comportamento dicendogli: “Il fatto che tu sia finalista non significa che tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile. Fosse per me ti avrei squalificato”. Ma Lorenzo continua a rimanere nella Casa, almeno per il momento.