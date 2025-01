Lorenzo Spolverato vuole abbandonare il Grande Fratello: cosa ha detto

Fonte: IPA Lorenzo Spolverato vuole abbandonare il GF

Il Grande Fratello è diventato un totale caos, tra chi intende organizzare un ammutinamento uscendo in massa dalla puntata dell’8 gennaio e chi minaccia di abbandonare il gioco comunque vadano le cose. Che poi il soggetto nello specifico è sempre il medesimo: Lorenzo Spolverato. Autore di alcuni dei momenti più bassi e controversi di questa edizione del reality show, ma inevitabilmente grande protagonista, Spolverato sembra esser giunto a una decisione. Facile esporsi, quando la produzione ha già ufficializzato che prenderà provvedimenti dopo quanto accaduto negli ultimi giorni (con tanto di televoto annullato).

Lorenzo Spolverato vuole lasciare il gioco

Mentre si trovava a tavola e chiacchierando con la “fidanzata” Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha pronunciato la fatidica frase: “Io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io“. “Sono pieno fino qui”, ha aggiunto accompagnando le sue parole al relativo gesto e, come se non bastasse, ha anche aggiunto: “E tu? Tu vieni con me“.

Nella testa di Lorenzo Spolverato sembra esserci, dunque, un piano ben preciso: qualunque cosa accadrà nella puntata di mercoledì 8 gennaio, lui è intenzionato non solo a lasciare il gioco ma anche a portare con sé Shaila. Neanche a dirlo, questo breve scambio tra la coppia ha generato commenti contrastanti, molti dei quali a suo sfavore. Sono in pochi a credere che il modello sia realmente disposto a “immolarsi” per la causa.

Il piano di Lorenzo Spolverato

Queste ultime affermazioni di Lorenzo fanno eco a quanto accaduto nelle ore precedenti. Tutto è cominciato con l’ennesima lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, sfociata in un gesto che ha letteralmente diviso i telespettatori: la modella brasiliana ha riempito un bollitore d’acqua con l’intenzione di lanciarlo in direzione della sua “nemesi”. Da lì è scoppiato il caos, al punto che proprio Spolverato ha proposto ai coinquilini di lasciare in massa la Casa.

“Io vorrei che se lo dico qualcuno mi venga dietro. Ma io l’ho pensata davvero tanto questa cosa. È l’unico modo”, ha detto parlando con Shaila e Tommaso. L’ex Velina sembrava d’accordo: “Vi posso dire una cosa? Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qua. Perché siamo tutti professionisti e non siamo al macello quindi sinceramente queste figure di m***a…”. “Se lo vuoi fare si fa tutti, da solo non ha senso“, aveva aggiunto Tommaso.

Cosa accadrà nella puntata dell’8 gennaio

Piani e “ammutinamenti” a parte, i concorrenti del Grande Fratello sono consapevoli ormai di quanto stabilito dalla produzione. Come comunicato in una nota ufficiale, la puntata dell’8 gennaio (il GF va in onda mercoledì dopo l’ennesimo cambio di programmazione) sarà decisiva: non solo il televoto è stato annullato, ma è previsto un provvedimento disciplinare. Non è stato specificato ai danni di chi, ma è logico pensare che si tratti di Helena Prestes, resasi colpevole di una aggressione. Aggressione fisica che, ricordiamo, è nata al culmine di una lite con Jessica Morlacchi, che a sua volta non ha perso occasione per provocare la modella negli scorsi giorni.

C’è chi ha preso le parti dell’una e dell’altra, ma la verità sta nel mezzo: comportamenti di un certo tipo dovrebbero essere inammissibili in un programma come il Grande Fratello, seguito da molti anche al di là delle puntate che vanno in onda in prima serata. Specchio della società sì, ma proprio nel nome di questo si dovrebbero riconoscere, ridimensionare e “punire” atteggiamenti e situazioni al limite della decenza.