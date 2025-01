Fonte: IPA Alfonso Signorini

Nella Casa del Grande Fratello, regna la confusione più totale. Dopo la mancata aggressione nei confronti di Jessica Morlacchi da parte di Helena Prestes, che si è già scusata per il gesto violento, i concorrenti sono in rivolta perché attendono che la modella brasiliana venga squalificata con effetto immediato. A guidare la sommossa è un astuto Lorenzo Spolverato che, in giardino, aizza gli altri concorrenti a lasciare il gioco qualora la loro compagna d’avventura non venga all0ntanata subito dal reality.

Grande Fratello, la Casa si svuota: l’idea di Lorenzo Spolverato

Tutti fuori se Helena Prestes non viene squalificata. Questo è quanto ha concepito in giardino Lorenzo Spolverato che, ascoltato da Tommaso Franchi e Shaila Gatta, ha illustrato l’idea da proporre in diretta l’8 gennaio: “Io vorrei che se lo dico qualcuno mi venga dietro. Ma io l’ho pensata davvero tanto questa cosa. È l’unico modo”, dice sicuro, trovando subito l’appoggio di Shaila che rincara addirittura la dose: “Vi posso dire una cosa? Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qua. Perché siamo tutti professionisti e non siamo al macello quindi sinceramente queste figure di merd*…”.

Tommaso Franchi è invece convinto che debba trattarsi di un’azione di gruppo, un ritiro di massa per mettere il programma di fronte al fatto compiuto: “Se lo vuoi fare si fa tutti, da solo non ha senso”. Sembra inoltre che siano pronti a coinvolgere gli altri concorrenti, anche se la possibilità reale è che in molti accettino per poi tirarsi indietro quand’è il momento di varcare la Porta Rossa.

“Vedi in Italia… tutti si lamentano, ma quanti vanno a Montecitorio? Nessuno. Io domani vedo come va… Il tuo consiglio lo prendo molto volentieri perché poi ci ho pensato. ‘Comprometti il tuo percorso per una cosa che’…Soprattutto per voi, Chiara. Tu metti caso che, tra tre settimane, ti capita qualcosa con lei. E credimi che viverlo sulla pelle è un’altra cosa… Anche se non le dai corda, credimi, comunque trova il motivo per tirartela fuori, per toccarti lì. Io devo avere paura che questa impazzisca anche con te?”, ha provato a spiegare a Chiara Cainelli, di certo non coinvolta direttamente nella vicenda.

Cos’è successo tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes

L’episodio risale al 4 gennaio, quando Helena Prestes ha violentemente perso la pazienza e ha cercato di scagliare un bollitore contro Jessica Morlacchi che la stava provocando. Un tentativo d’aggressione che è stato evitato dalla prontezza degli altri concorrenti che l’hanno fermata, mentre gli schizzi d’acqua calda hanno raggiunto perfino le telecamere. Non paga, ha pure cercato di lanciare l’oggetto che aveva tra le mani, senza però colpire il bersaglio.

La modella brasiliana si è già detta dispiaciuta per quanto accaduto e si è scusata, specificando di non aver mai avuto intenzione di fare del male alla sua compagna. Gli altri inquilini però la pensano diversamente e, approfittando della poca simpatia che nutrono nei suoi confronti, ne hanno richiesto a gran voce la squalifica immediata. La prossima puntata del Grande Fratello va in onda in diretta nella prima serata di mercoledì 8 gennaio e, per capire cosa accadrà, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno.