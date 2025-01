Il Grande Fratello subisce l'ennesimo cambio di palinsesto per lasciare spazio a Zorro, in onda il 7 gennaio. Quando torna la diretta

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Si cambia ancora. Il Grande Fratello non va in onda il 6 gennaio per lasciare spazio alla finale di Supercoppa in onda su Canale5 ma nemmeno nella prima serata del 7, per la quale è atteso il debutto di Amore e Vendetta – Zorro. Il reality di Alfonso Signorini si sposta quindi per favorire la trasmissione della serie spagnola che inizialmente era prevista per la scorsa stagione ma che invece inizia adesso. Ma quando va in onda la prima diretta del 2025?

Quando torna in onda il Grande Fratello

Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, torna in onda l’8 gennaio. Questa la data per la prima diretta del 2025, quella che segue alla prima serata del 30 dicembre in cui abbiamo assistito all’eliminazione delle Monsè, Maria e sua figlia Perla Maria Paravia, e al ritiro di Pamela Petrarolo che ha deciso di lasciare il gioco per tornare dalla famiglia che aveva bisogno di lei. Ci sarà quindi da aspettare parecchio e di certo ci troviamo di fronte a un unicum nella storia del programma di Canale5.

Il Grande Fratello prende il posto di Tolo Tolo, il film di Checco Zalone che sarebbe dovuto andare in onda l’8 gennaio, mentre su Rai1 va a scontrarsi con la seconda puntata della miniserie Leopardi – Il Poeta dell’infinito. Dovrebbe quindi saltare il doppio appuntamento del giovedì, che era inizialmente previsto dopo molte settimane trascorse a mandare in onda una sola diretta, ma tutto potrebbe cambiare all’ultimo momento.

Gli ultimi eliminati dal Grande Fratello

Come sappiamo, l’ultima diretta del Grande Fratello era stata particolarmente difficile per tutti. Il verdetto del televoto ha infatti determinato che a dover lasciare il gioco fossero Le Monsè, il duo composto da madre e figlia (Maria e Perla Maria), che hanno abbandonato la competizione dopo pochissime settimane dall’ingresso. Per la prima volta, comunque, abbiamo assistito a un concorrente che studia per la maturità all’interno della Casa. Questo è quello che ha fatto Perla Maria durante la sua breve permanenza all’intero del loft realizzato negli studi Lumina.

Pamela Petrarolo, invece, ha deciso di lasciare per sempre il gioco per tornare dalla sua famiglia, che aveva bisogno di lei: “Devo abbandonare la casa perché sono tre giorni che devo combattere con questa notizia, questo dolore. Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Davanti a un dolore grande devo correre a casa, andare dalla mia famiglia, abbracciarla forte e combattere con loro questa cosa, sperando che finisca presto”.

Alfonso Signorini l’ha quindi lasciata uscire con queste parole: “Siamo sicuri che darai alle figlie tutto l’aiuto che serve loro in questo momento. La porta del Grande Fratello per te è sempre aperta, quando volessi tornarci. Questo è un impegno che ci prendiamo, ma ora hai un impegno più importante”. Pamela Petrarolo ha quindi parlato di priorità, senza però entrare nel merito di quanto sia accaduto alla sua famiglia in queste settimane in cui lei è stata assente. In gioco rimane solo Ilaria Galassi, l’ultima delle Non è la Rai. Ricordiamo che erano entrate in tre, con Eleonora Cecere che invece ha lasciato il programma per tornare dalle sue figlie.