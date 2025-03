“Lorenzo Spolverato fa i dispetti a Stefania Orlando”, il caso del letto al GF

Fonte: IPA Stefania Orlando

Dentro la casa del Grande Fratello, dove i riflettori trasformano ogni gesto in spettacolo, Lorenzo Spolverato continua a scrivere il suo personale manuale della provocazione. Il modello, già noto per atteggiamenti sopra le righe, ha trovato in Stefania Orlando il bersaglio perfetto per le sue trovate discutibili. L’ultima uscita di scena è stata un’esibizione di scarsa eleganza che ha scatenato un’ondata di critiche e incendiato i social, dove la sua condotta viene ormai osservata come l’ennesima dimostrazione di come certi limiti vengano continuamente forzati in nome dello spettacolo.

Le provocazioni dietro le quinte

Dall’ingresso di Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello, il rapporto con Lorenzo Spolverato ha seguito un copione ben preciso: sorrisi di facciata, rapide incomprensioni e un’escalation di provocazioni. Stefania, con la schiettezza che la contraddistingue, non ha nascosto la sua opinione sull’atteggiamento sopra le righe del modello, che dal canto suo si è difeso con la più classica delle giustificazioni: “siamo giovani, si sbaglia”. Peccato che l’immaturità abbia ormai superato il limite del tollerabile.

Il momento più discutibile si è consumato quando, mentre Stefania era in cucina intenta a lavare i piatti, Lorenzo si è avvicinato alle sue spalle per mettere in scena una serie di gesti provocatori, nella speranza di strappare qualche risata complice. L’effetto è stato ben diverso: telespettatori inorriditi e social in rivolta.

Il copione si ripete ormai con cadenza quotidiana. Nei giorni scorsi, il gieffino si era già distinto per sberleffi e imitazioni infantili alle spalle della conduttrice. Non un episodio isolato, ma un repertorio collaudato che continua a rafforzare l’idea di un reality dove il rispetto delle regole viene piegato a favore dello show.

La scena in camera da letto

Dopo la cucina, la camera da letto è diventata il nuovo palcoscenico della deriva comportamentale di Lorenzo Spolverato. In compagnia di Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Shaila Gatta, il gieffino ha individuato il letto di Stefania Orlando e, senza esitazione, si è esibito in un numero degno del peggior teatro dell’infantilismo: salti con le scarpe tra le risate delle presenti.

Il vero spettacolo, però, è stato il silenzio complice delle coinquiline, più preoccupate della possibile messa in onda del filmato che della mancanza di rispetto insita nel gesto. Chiara Cainelli ha lasciato cadere una frase rivelatrice: “Dai Lollo, non farlo che poi domani lo fanno vedere”, un’ammissione implicita di come la percezione del giusto e dello sbagliato sia ormai regolata esclusivamente dalla paura della telecamera.

L’episodio non è rimasto confinato alle quattro mura della casa. Jessica Morlacchi, testimone dell’ennesima provocazione, ha raccontato a Mariavittoria un altro episodio rivelatore: “Sono senza parole. Prima ho sentito una battuta di Lorenzo. Ha detto ‘per la prima volta oggi ho sentito una cosa umana di Stefania’. Io non capivo a cosa si riferisse. Lui si riferiva al fatto che lei ha fatto l’agente immobiliare, e rideva”.

Reazioni e critiche dal pubblico

L’ennesima bravata di Lorenzo Spolverato non è passata sotto traccia, scatenando un’ondata di commenti indignati sui social. Tra le voci più graffianti, quella di Iago Garcia, che su X ha affondato il colpo con un post lapidario: “Alle scimmie piace anche saltare”. Una frecciata che ha fatto il giro della rete, raccogliendo consensi e rafforzando la crescente insofferenza nei confronti delle sue continue provocazioni.

Sulle piattaforme digitali, il pubblico si divide tra chi invoca una squalifica immediata e chi, più disincantato, sottolinea come certe dinamiche siano ormai parte integrante della narrazione del reality. Il dibattito si accende su un interrogativo implicito: esiste ancora un limite oltre il quale neanche lo share può giustificare certi comportamenti? E, soprattutto, chi ha interesse a mantenerli in scena?