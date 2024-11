Giulia Valentina è diventata mamma: le prime foto

Fonte: IPA Giulia Valentina

Dopo mesi di attesa e un annuncio fuori dal comune Giulia Valentina ha annunciato ufficialmente di essere diventata mamma. L’influencer, amatissima dal pubblico dei social per i suoi contenuti sempre ironici e mai banali, ha scelto di raccontare l’arrivo del suo primo bambino con una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Giulia Valentina è mamma, le foto dopo la nascita

Era ormai questione di giorni: sui social, le persone più affezionate stavano contando le ore e, adesso, possono gioire insieme a lei. Giulia Valentina è ufficialmente diventata mamma.

L’infulencer nota per i suoi TGIG e per lo stile inconfondibile con cui mixa ironia e contenuti creativi ha dato alla luce il suo primo bambino. Felice e, probabilmente, stanca, ha scelto di condividere la notizia con i suoi follower con una serie di scatti post parto.

Un carosello di foto che vede, in prima pagina il suo compagno, a cui Giulia ha sempre offerto la più completa privacy senza mostrarlo sui suoi canali social, insieme al neonato.

Le foto seguenti, poi, la ritraggono sorridente insieme al compagno durante il periodo passato in ospedale per il parto. Nessun indizio rispetto al sesso del bambino o al nome scelto dalla coppia: solo una caption in pieno stile Giulia Valentina che recita semplicemente: “Fatto”.

Tantissime le congratulazioni che in pochissimo tempo hanno arricchito il post di Giulia: dalle sue amiche e colleghe fino alle moltissime fan che la seguono da sempre, tutte le attenzioni sono rivolte ad augurarle il meglio mantenendo una gentilezza e un riserbo tipico delle follower, di cui Giulia si è sempre vantata con felicità.

Per scoprire dettagli ulteriori sul nuovo arrivo di casa, dovremo aspettare che sia proprio Giulia a volerci svelare qualcosa di più: al momento, i dettagli appaiono un mistero, ma qualcuno, nel notare un pacchetto con fiocco azzurro nell’ultima foto pubblicata, ha immaginato che il nuovo bimbo possa essere un maschietto.

Giulia Valentina, il simpatico annuncio della gravidanza

Conosciuta per la sua ironia, Giulia Valentina ha vissuto la gravidanza in un modo decisamente diverso da quello che i social ci hanno abituato a vedere. Molto riservata, ha voluto vivere questo momento intimo e importante senza far vedere troppo ai suoi follower, e mantenendo il giusto equilibrio tra vita privata e vita social.

Iconico il momento in cui ha scelto di annunciare la gravidanza: Giulia ha infatti optato per un video su Instagram in cui, dopo aver segnato su un taccuino ed elencato tutti i modi in cui avrebbe potuto dare ai fan una grossa notizia, si è alzata in piedi mostrando in camera un evidente, bellissimo pancino.

Un livello di ironia apprezzatissimo dai fan, che oltre a congratularsi per la trovata, hanno subito lodato Giulia dicendole che sarà sicuramente una madre formidabile. Una convinzione accentuata anche dal bellissimo modo di fare di Giulia con Enea, il bambino della sua migliore amica Paola Turani e Riccardo Serpellini, con cui piano piano ha costruito un bellissimo rapporto d’affetto che la consacra una delle “zie” più divertenti del momento.