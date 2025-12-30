Roberto Baggio, la figlia Valentina: “È stato uno choc nella nostra vita”

IPA Roberto Baggio e la figlia Valentina ricordano la rapina subita nel 2024

Roberto Baggio è tornato a raccontarsi in un’intervista, rilasciata all’amico e collega Alex Del Piero. Al suo fianco la figlia Valentina, oggi custode della sua immagine oltre che compagna di viaggio, con la quale ha ricordato il dolore e il profondo cambiamento che la loro famiglia ha subito, dopo la rapina del 2024.

La rapina in casa Baggio che ha cambiato tutto

L’occasione è stata il World Sports Summit a Dubai, come riporta La Gazzetta dello Sport. Con due leggende sul palco come Roberto Baggio e Alex Del Piero ci si poteva aspettare una conversazione nostalgica sui ricordi in campo, ma il “Divin Codino” si è concentrato su ben altro. Quello a cui hanno assistito i presenti è stato il racconto del rapporto padre-figlia e di una famiglia che si è ritrovata costretta a riscrivere tutto, dopo un evento che ha violato l’intimità delle mura domestiche.

Per anni il campione ha scelto il silenzio e la riservatezza della sua terra veneta, lontano dai riflettori, circondato dall’amore della moglie Andreina Fabbi e dei figli Valentina, Mattia e Leonardo. Ma questa serenità è stata infranta, purtroppo, dalla violenta rapina subita nella loro villa nel 2024 per mano di sei malviventi.

Valentina ha dato voce al loro dolore per quel “bruttissimo episodio”, come lo ha definito il padre: “Ero l’unica che non si trovava a casa quando è avvenuta la rapina, ho visto come mio padre ha reagito: è stato uno choc nella nostra vita”. Poi ha spiegato come da quel momento tutto sia cambiato radicalmente: “Da nove mesi abbiamo iniziato ad apportare dei cambiamenti, viaggiamo insieme in Italia e all’estero”.

Il rapporto con la figlia Valentina e la famiglia

Una scelta dettata dal bisogno di stare vicini e di non sprecare più nemmeno un istante di tempo condiviso. “Ha cambiato la visione della mia vita – ha spiegato Baggio -, in quei mesi è nato in me il desiderio di mettere al corrente di tante cose la mia famiglia e i miei figli. Dovevano capire chi ero, ecco perché oggi siamo qui insieme: è ‘colpa’ di Valentina, mia figlia. Questa esperienza ci lega ancora di più, condividiamo tante cose insieme che danno a questo rapporto ancora più energia. Essere genitori è il lavoro più difficile, sei portato a fare errori ma l’amore per la famiglia esce sempre”.

Il campione è tornato anche su un altro argomento che gli sta molto a cuore, legato in un certo senso anche al modo in cui è riuscito ad affrontare la brutta esperienza: il Buddismo. “Lo pratico da 38 anni – ha raccontato – e sono eternamente grato a chi mi ha avvicinato a esso. Mi ha cambiato in meglio, è stata la fortuna più grande che ho avuto: ha cambiato in modo profondo la mia vita, se noi stiamo bene riusciamo a far stare bene anche chi ci è intorno e cambiamo l’ambiente intorno a noi. Questa è l’essenza del buddismo: se non siamo felici tutto questo è impossibile. Non l’ho imposto ai miei figli, Valentina per esempio non lo è”.