Valentina Barbieri in ospedale: “Settimana terribile”. Come sta l’imitatrice

IPA L'imitatrice Valentina Barbieri in ospedale

La conosciamo (e amiamo) per le sue tante divertenti imitazioni, ma questa volta Valentina Barbieri ha messo da parte i sorrisi, lasciando spazio a una notizia che ha destato non poca preoccupazione nel suo pubblico. Come ha rivelato nelle storie di Instagram, l’imitatrice è stata ricoverata in ospedale dopo una “settimana terribile”. Non è scesa nel dettaglio, ma ha comunque rassicurato tutti sul fatto che tornerà presto a casa.

Il messaggio di Valentina Barbieri

“Ciao amici, mi dispiace essere così assente ultimamente”, ha esordito così nell’unica storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Valentina Barbieri ha spiegato cosa le è accaduto negli ultimi giorni, al punto tale da rendere necessario il ricovero in ospedale.

“Sono stati mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto… Ho passato una settimana terribile, forse ora sta procedendo meglio. Tra pianti e preoccupazioni, non mi sembrava il caso mostrarvi le mie condizioni. Riemergo solo ora, dopo giorni passati qui… Sono sotto le mani di bravissimi medici e infermiere e sono fortunata ad aver vicino il mio ragazzo e le nostre famiglie. Nulla è scontato“, ha aggiunto.

In ultimo, una rassicurazione per chi la segue con affetto: “Non so per quanti giorni sarò ancora qui, so solo che il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo. Tornerò presto. Mi mancate. Vi voglio bene”.

I mille volti di Valentina Barbieri

È stata Chiara Ferragni, ma anche Ilary Blasi, Elettra Lamborghini, Michelle Hunziker. E l’elenco potrebbe continuare, vista la prolifica attività di Valentina Barbieri, capace di dare volto alle VIP del momento con una freschezza e un’ironia davvero invidiabili.

Classe 1995, è nata a Roma e si è fatta conoscere in un primo momento sui social con la sua primissima imitazione, quella della cuoca Benedetta Rossi. Da lì il successo ha subito una parabola ascendente per lei, che si è fatta conoscere da un pubblico più ampio con la partecipazione a Generazione LOL, lo “spin off” di LOL: Chi ride è fuori condotto da Lillo su Tik Tok.

Un vero e proprio trampolino di lancio per Valentina: da quel momento le si è aperto il mondo della televisione. Qualcuno la ricorderà al fianco di Ignazio Moser alla conduzione di Isola Party, il “behind the scenes” dell’Isola dei Famosi in streaming su Mediaset Infinity.

Ma è un anno dopo, nel 2023, la vera consacrazione. Valentina Barbieri approda nella nuova edizione di GialappaShow, programma condotto dal Mago Forrest e ideato dai tre della Gialappa’s Band Lucio Wilson, Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Abbiamo già nominato alcuni dei suoi personaggi cult, ma all’elenco possiamo aggiungere la sua imitazione di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, e ancora la cantante Rose Villain, che abbiamo spesso visto a Sanremo. E ancora, ultima ma non per importanza, novità dell’edizione 2025 del programma, l’imitazione di Silvia Toffanin: parrucca castana, trucco perfetto, un bel completo rosa cipria ed è così che ogni lunedì sera va in scena il suo “Vererrimo“.

Lei stessa ha ammesso di ispirarsi veri e propri miti della comicità, come l’attore Jim Carrey, di cui è sempre stata grande appassionata. Ma tra questi possiamo annoverare anche le “nostre” perle, Paola Cortellesi e Virginia Raffaele. Una degna erede, che certamente avrà modo di sorprenderci ulteriormente.

