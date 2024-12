Giulia Valentina dice addio a Gue, l’amata cagnolina: “La forza non mi basta”

Fonte: IPA Giulia Valentina

Gue, uno dei dolcissimi Chihuahua di Giulia Valentina, non c’è più. La bianca cagnolina, particolarissima per via della lingua sempre in bella mostra, è venuta a mancare dopo undici anni di amore incondizionato della sua padrona e dei followers che da sempre seguono l’influencer.

A dare la notizia è stata proprio Giulia, con una lunga dedica sul suo profilo Instagram coronata da una serie di bellissime foto.

Morta Gue, la “Wawa” di Giulia Valentina

Abbiamo imparato a conoscerla, proprio come Chewbecca, attraverso le storie e i post che raccontavano i loro piccoli momenti quotidiani.

Gue, la dolcissima chihuahua dal pelo corto e dalla lunga linguetta sempre in vista, è venuta a mancare dopo 11 anni insieme a Giulia Valentina. Una perdita che lascia un vuoto profondo nel cuore dell’influencer, da poco diventata mamma del suo primo bambino.

La cagnolina, che a marzo aveva compiuto 11 anni, è stata da sempre parte della quotidianità di Giulia, vivendo insieme a lei e Chewbecca gran parte delle sue avventure social: tra corse al parco, cappellini divertenti e strani ululati, Gue è riuscita a entrare nel cuore dei followers ricevendo un affetto digitale senza paragone. “Gue è la cosa più bella del mondo, è riduttivo dire che è solo il mio chihuahua” aveva raccontato Giulia.

La dolce dedica di Giulia Valentina a Gue

La notizia della scomparsa di Gue ha subito suscitato tristezza e grande supporto da parte dei fan di Giulia Valentina.

L’influencer, che ha sempre mantenuto un certo riserbo riguardo alle questioni più personali, ha voluto raccontare ai propri fan il suo stato emotivo, conscia di quanto quella dolce cagnolina abbia fatto compagnia non solo a lei e alla sua famiglia, ma anche a tantissime persone che nel corso degli anni hanno imparato a conoscerla e a seguirla con affetto.

“Ho pensato tante volte a questo momento. Ho provato a immaginare come avrei fatto, in che modo avrei potuto reagire o se fosse possibile prepararmi in qualche modo, forse cominciando a mettere da parte un po’ di forza, accumularla, per tirarla fuori quando mi sarebbe servita. Però non riuscivo ad immaginarlo, non riuscivo a visualizzare me stessa, la mia giornata, la mia casa senza te, mia piccola Gue” ha scritto Giulia sotto un carosello di foto che ripercorre parte della vita della cagnolina.

“Oggi la forza accumulata non mi basta e mi sento sconfitta. Sconfitta perché in questi ultimi mesi abbiamo combattuto insieme per farti stare un po’ meglio, per vedere se c’era qualcosa in più che si potesse fare, per avere ancora un po’ di tempo insieme. Sei stata tutto per me e io sono stata tutto per te. Ora guardo le migliaia di foto tue sul telefono e cerco di ripensare alle cose belle” ha proseguito l’influencer, riportando alla memoria alcuni dei momenti più belli passati insieme alla sua wawa.

Giulia ha poi concluso: “Avevamo un’intesa speciale e occuparmi di te non è mai stato un impegno o un sacrificio, pulire e idratare la tua linguetta, metterti i colliri, farti la tua beauty routine e darti le tue medicine erano momenti preziosi e pieni d’amore. Mi impegnerò piano piano a trasformare la tristezza che mi provoca la tua mancanza con la gratitudine di aver condiviso con te parte della mia vita, a sostituire la sensazione di sconfitta con l’orgoglio di essermi presa cura di te e colmare il vuoto che mi lasci con i nostri ricordi più belli”.