Valentina Ferragni, intervento per la rimozione di un neo: “Controllatevi”

Valentina Ferragni torna a parlare di prevenzione. L’influencer e sorella minore di Chiara Ferragni, da sempre molto attiva sui social, ha voluto condividere con i suoi followers il racconto di un piccolo intervento per la rimozione di un neo.

Non è la prima volta che la ragazza si sottopone a un’operazione del genere e, ancora una volta, ha voluto prendere il meglio da questa esperienza condividendo un messaggio importante: l’importanza di controllarsi sempre.

Valentina Ferragni, le parole dopo l’intervento

In un mondo in cui fin troppo spesso ci troviamo a scrollare il feed dei nostri social e veniamo bombardati da storie ed esperienze ben lontane dal nostro vissuto, altrettanto spesso, fortunatamente, ci troviamo a leggere e ad ascoltare anche messaggi importanti.

Volti e corpi bellissimi, viaggi da sogno sono solo una parte di quello che i vip possono veicolare dallo schermo del loro smartphone: lo sa bene Valentina Ferragni, che per la seconda volta ha voluto condividere con le persone che la seguono la notizia di aver tolto un neo potenzialmente pericoloso.

La ragazza, che ha da poco annunciato al mondo di essere andata a convivere con il suo compagno Matteo Napoletano, ha pubblicato una storia Instagram che la ritrae mentre si mette del ghiaccio sulla testa.

A corredo della foto, Valentina ha spiegato: “Oggi ho tolto un neo sulla testa, non dovrebbe essere nulla di brutto questa volta (99,9% tutto bene)!”, consigliando poi di controllarsi sempre e di fare prevenzione.

Valentina Ferragni, l’importanza della prevenzione

Quello della prevenzione non è un tema nuovo per Valentina Ferragni. Già in passato, infatti, la sorella di Chiara aveva raccontato ai suoi followers di aver dovuto intervenire su quello che, almeno inizialmente, sembrava essere un brufolo sul viso.

Una protuberanza che aveva allarmato la ragazza: “È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è cambiato nel corso dell’anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando”. Da quel momento la volontà di rivolgersi ai medici per capirne meglio l’entità.

Dopo un esame specifico, Valentina ha scoperto che quello che aveva considerato erroneamente come un brufolo era in realtà un carcinoma basocellulare, pericoloso per la pelle e piuttosto raro su una donna della sua età.

A distanza di tempo, Valentina ha fatto tesoro di questa esperienza, continuando a controllarsi e a veicolare messaggi di supporto alla prevenzione, tematica a lei cara, come dimostrato in un post che riassume la sua esperienza a distanza di mesi dal primo intervento: “La vita è cambiata molto velocemente e ora faccio attenzione ad ogni piccolo dettaglio sulla mia pelle, ogni cosa che potrebbe cambiare ed essere qualcos’altro. Non ringrazierò mai abbastanza tutti i medici che mi hanno aiutato in quel periodo, e la mia missione da due anni è diffondere l’attenzione dei tumori della pelle, uno dei più pericolosi ma sottovalutati. Controllati e vai dal dottore”.

La tempestività e l’attenzione dell’influencer, ora, le hanno permesso di accorgersi e di intervenire anche su quel neo comparso sulla testa che, fortunatamente, pare non essere nulla di grave per la sua salute.