Valentina Ferragni si è operata: il suo racconto su Instagram

Valentina, carriera e amori della sorella più piccola di Chiara Ferragni

Momenti di tensione per Valentina Ferragni che nelle scorse ore ha dovuto subire un intervento. L’influencer ha raccontato tutto nel dettaglio su Instagram, com’è solita fare, rassicurando i follower sulle sue attuali condizioni di salute. Il timore e la preoccupazione in questi casi sono del tutto naturali, ma la dolce Valentina ha colto l’occasione per lanciare un appello, ricordando l’importanza della prevenzione.

L’intervento e la preoccupazione di Valentina

“Stamattina ho tolto la ‘cosa’ che ho sulla fronte da un anno più o meno”, così inizia il post Valentina Ferragni, sorella della celebre Chiara, che ha affidato al suo profilo di Instagram il racconto del suo primo intervento chirurgico. Un evento importante quanto preoccupante, che ha deciso di condividere con i suoi tanti follower:

È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è cambiato nel corso dell’anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando. In questo momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno MA non super aggressivo). Il medico l’ha rimossa con un bisturi elettrico perché questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta. Vi farò sapere!

Al momento Valentina sta bene, ma la tensione non è passata del tutto. Come ha precisato anche nelle stories, i medici dovranno sottoporre il lembo rimosso all’esame istologico, l’unico in grado di determinare se si tratti di una semplice massa o una formazione tumorale.

L’importante appello dell’influencer

Con la sua consueta ironia, la splendida Valentina Ferragni ha anche ironizzato sulla cicatrice che le resterà nella fronte: “La cosa che più mi fa ridere e piangere allo stesso tempo è che ora ho il sopracciglio destro più alzato del sinistro per i punti che mi hanno messo”, ha scritto nelle stories a corredo di un simpatico selfie imbronciato. Ma, tornando seria, ha lanciato un appello importante a tutti i suoi follower:

Ora ho 3 punti e una benda per una settimana! Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l’intervento (per fortuna è stato il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la SALUTE. Quindi non esitare ad andare dal medico se senti che qualcosa sta cambiando, se la tua pelle ha un problema, se non ti senti bene…la salute è la cosa più importante in assoluto. E ricorda, ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto.❤️

Giovane ma saggia, la dolce Valentina. Spesso presi da mille cose mettiamo da parte la nostra salute e l’influencer ci ricorda che non c’è niente di più sbagliato. Anche se abbiamo paura, anche se temiamo qualcosa di grave, la cosa fondamentale è farsi visitare e darsi la priorità. E una cicatrice, in fondo, diventa solo una medaglia in più al nostro petto.