La fatica di Valentina Ferragni: “Ci sono giorni in cui la malattia si fa sentire”

Valentina Ferragni torna a parlare della sua malattia, fra fatica e giorni complicati in cui le difficoltà si fanno sentire. La sorella di Chiara Ferragni, anche lei influencer, da tempo combatte contro l’insulino-resistenza. Un problema che aveva raccontato, con grande coraggio, qualche mese fa, parlando anche del suo stato d’animo e delle conseguenze di questa patologia.

L’insulino-resistenza è una patologia caratterizzata da una bassa sensibilità delle cellule all’insulina. Si tratta di una condizione da non sottovalutare che, nei casi più gravi, può causare anche il diabete mellito di tipo 2. Fra i sintomi ci sono fame, difficoltà a mantenere la concentrazione, alti livelli di colesterolo e aumento di peso, soprattutto nella zona addominale. Qualche tempo fa Valentina si era sfogata con alcuni follower, parlando apertamente della malattia. “Smettete di chiedermi se sono incinta, NON lo sono! – aveva scritto su Instagram -. Ho problemi metabolici e di insulina”.

In questi giorni la sorella di Chiara Ferragni, legata all’influencer Luca Vezil, è tornata a parlare della malattia e delle sue conseguenze. “Ho smesso la pillola da circa un mesetto – ha spiegato – per rifare le analisi del sangue e vedere come sono messi i miei ormoni (visto che ho problemi ormonali devo capire come sono messi ora) e mi sto riempiendo di brufoli sul mento (anche dall’altra parte del viso)”.

“So che i brufoli sono causati dagli ormoni e probabilmente è complice anche la mascherina che non fa respirare la pelle – ha aggiunto Valentina -. Ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti nel mio corpo e la mia problematica, l’insulino-resistenza si fa sentire, sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi, anche se sono piccoli e possono essere insignificanti, sono sempre in avanti e mai indietro”.

Pur raccontando la difficoltà che sta vivendo, Valentina ha voluto anche lanciare un messaggio di speranza. L’influencer ha affrontato (e sta affrontando) la sua condizione con grande forza e determinazione, appoggiata dalla famiglia che non l’ha mai lasciata sola. La giovane Ferragni infatti è legatissima alle sorelle, Chiara e Francesca, ma soprattutto ai nipotini Leone e Vittoria.