Valentina Ferragni sulla sua malattia: “Le analisi non sono andate bene”

Valentina, carriera e amori della sorella più piccola di Chiara Ferragni

Bellissima e sempre pronta a lanciare messaggi positivi, Valentina è la sorella più piccola delle Ferragni e da tempo segue con successo le orme della sorella Chiara.

Influencer di successo, Valentina è seguitissima sui social: su Instagram il suo profilo è sempre aggiornato con numerosi scatti tra lavoro e famiglia. Non stupisce, quindi, che abbia voluto raccontare ai suoi tantissimi follower (ammontano a oltre 3,8 milioni) aspetti più privati della sua vita. Lo ha fatto tramite una serie di Stories ch sono state pubblicate durante i giorni di festa nelle quali ha raccontato di aver svolto degli accertamenti medici: “Purtroppo le analisi non sono andate bene – ha spiegato – vorrei raccontare il mio problema perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla, perché è molto difficile da diagnosticare”.

Si tratta, nello specifico, di insulino- resistenza e in merito, la più piccola delle Ferragni, ha spiegato: “La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito”. Poi la influencer ha anche aggiunto: “Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un’altra vita”.

E proprio nei giorni di festa, Valentina Ferragni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram numerosi scatti: in uno la si può vedere in compagnia dello storico compagno Luca Vezil e del nipotino a Leone, in un’altra serie di foto invece la si può ammirare in compagnia della piccola Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez.

Valentina Ferragni è anche una giovane donna che non ha mai avuto timore di lanciare messaggi importanti sulla body positivity e di sensibilizzare sui problemi. Proprio come ha fatto raccontando anche questo dettaglio privato sulla sua salute. Di recente aveva già dato qualche informazione ai suoi fan in merito a problemi metabolici e di insulina. Sotto un video, in cui la si può vedere a Firenze insieme al fidanzato, ha risposto ad alcuni commenti circa una sua possibile gravidanza: “Ragazzi smettete di chiedermi se sono incinta, non lo sono – ha scritto riferendosi a un dei commenti -. Ho problemi metabolici e di insulina (e amo molto il cibo), quindi l’unica pancia che vedete è per questo”.