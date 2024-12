Valentina Ferragni compie 32 anni, la dedica del compagno Matteo Napoletano

Fonte: IPA Valentina Ferragni compie 32 anni

Valentina Ferragni ha spento 32 candeline su una splendida torta adornata con un fiocco bianco. Con lei le persone più care, a cominciare dalla mamma Marina Di Guardo, sempre in prima fila quando si tratta di festeggiare le proprie figlie. Non ha tardato ad arrivare l’immancabile dedica social della sorella Chiara Ferragni ma su tutte, inevitabilmente, ha spiccato quella condivisa dal compagno Matteo Napoletano. La coppia sta insieme dal 2023 ed è più unita che mai.

Matteo Napoletano, le parole per Valentina Ferragni

Di Valentina Ferragni e Matteo Napoletano se ne sono dette (e a volte se ne continuano a dire) di tutti i colori. I cosiddetti “nemici della contentezza” (parafrasando una tipica espressione siciliana) hanno sempre posto l’accento sulla differenza d’età tra i due, per il sempiterno preconcetto che vede una donna al fianco di un uomo più giovane quasi come un “abominio”. Alle soglie del 2025, ancora discorsi di questo tipo.

D’altronde ci pensano ogni giorno i diretti interessati a smorzare i toni di chi non avrebbe scommesso un centesimo sul loro amore. Valentina e Matteo stanno insieme ormai dall’estate del 2023, hanno superato un periodo piuttosto lungo in cui la loro relazione era a distanza – lui studiava negli USA -, poi sono andati a convivere e mai per un momento il loro sentimento ha vacillato. Lo dimostrano i tanti momenti condivisi insieme e, in ultimo, le parole che Napoletano ha dedicato alla sua bella nel giorno del suo 32esimo compleanno.

“Descriverti non è semplice, e spiegare cosa sei per me lo è ancora meno, ma ci proverò: You are the sunshine of my life. Buon compleanno, amore mio”, ha scritto, aggiungendo infine un piccolo cuore rosso. Parole dolci che accompagnano un piccolo carosello di fotografie, scattate nel corso di questi (quasi) due anni felici tra eventi speciali e viaggi in mete meravigliose.

Valentina Ferragni, gli auguri di compleanno di Chiara (e non solo)

Alla cena per festeggiare il suo 32esimo compleanno c’erano pochi invitati. Le persone più care, come del resto ci si aspetterebbe in un’occasione del genere. In prima fila la mamma Marina Di Guardo, impegnata a fare foto e video della sua “bambina” intenta a spegnere le candeline di una bellissima torta bianca con un fiocco in cima. “Auguri amore mio! Trentadue anni di dolcezza, grinta, forza e allegria! Pura ispirazione per me. Ti adoro!”, le ha scritto. Non poteva mancare anche Veronica Ferraro, la migliore amica di sua sorella Chiara, ormai a tutti gli effetti una di famiglia.

E a proposito di Chiara Ferragni, inevitabile notare la sua assenza. L’influencer, fresca di accordo “salvifico” con il Codacons per la vicenda Pandoro, attualmente si trova a St. Moritz con figli e Paloma al seguito per qualche giorno di relax tra la neve. Nonostante ciò, non ha perso tempo per rimediare a questa assenza, condividendo anche lei un piccolo carosello di foto su Instagram, ricordi di alcuni momenti speciali vissuti assieme, con una dedica per la sorella: “Buon compleanno alla mia Valentina, la mia sorellina che è stata una delle mie rocce quest’anno e mi ha insegnato tanto sull’amore per me stessi e sul cambiamento. TI AMO PER SEMPRE UALI”. “Ti voglio bene! Per sempre assieme”, ha risposto prontamente Valentina.