Le due nuore del Principe Ernst di Hannover

Fonte: IPA Ekaterina e Alessandra di Hannover

Una bionda, l’altra mora, entrambe hanno intrapreso una carriera nella moda e al momento tutte e due hanno un proprio brand. Vivono in due diverse capitali europee, non hanno una goccia di sangue blu e hanno tre figli ciascuna, ma Ekaterina è più riservata, mentre Alessandra è la principessa dei social, un’aristocratica influencer.

Ekaterina Malysheva è la moglie del Principe Ernst August, primogenito di Ernst August di Hannover – padre e figlio hanno lo stesso nome – e della sua prima moglie Chantal Hochuli.

Ekaterina Malysheva

Ekaterina ed Ernst tendono a mantenere un profilo basso e a stare lontani dai riflettori. Ekaterina è nata in Russia nel 1986 e poco dopo si è trasferita con i genitori nella Repubblica Ceca, dove ha trascorso la maggior parte della sua infanzia. La madre è un’attrice e il padre un uomo d’affari. È stata educata presso la Scuola Internazionale di Praga, la più grande e antica della Repubblica Ceca, frequentata da ragazzi provenienti da 60 Paesi del mondo.

A 19 anni, Ekaterina si è trasferita nel Regno Unito e si è iscritta al London College of Fashion. Ha poi deciso di intraprendere la carriera nel cinema e nel 2013 ha preso parte alla produzione del film documentario sulla storia della rivoluzione egiziana, The Square, di Jehane Noujaim. L’anno successivo il docufilm è stato candidato all’Oscar nella categoria Miglior film documentario e ha vinto tre Emmy.

Dopo aver girato The Square, Ekaterina, insieme a tutta la troupe, è andata a divertirsi al famoso Burning Man Festival, la celebre manifestazione musicale nel Black Rock Desert in Nevada. Durante un’intervista, Ekaterina ha raccontato che, proprio al Burning Man Festival, ha avuto l’idea di fondare un suo brand di moda, EKATS Suits. Raccontando il suo marchio alla rivista W Designer, ha dichiarato di essere ispirata dallo stile elegante e moderno di sua suocera Chantal Hochuli. Tra i clienti di EKAT ci sono l’attrice Sienna Miller, la cantante Rita Ora e la modella Poppy Delevingne.

Secondo diverse fonti vicine alla coppia, Ernst August ed Ekaterina Malysheva si sono conosciuti a una festa a Londra nel 2012. Dopo la proposta del Principe, arrivata nel 2016, durante una vacanza della coppia sull’isola greca di Spetses, si sono sposati l’anno successivo.

Fonte: IPA

La coppia si è, infatti, unita in matrimonio nel luglio 2017 e attualmente vive a Londra con i tre figli: Elisabeth, Welf August ed Eleanora. Due giorni dopo la cerimonia civile, Ekaterina ed Ernst hanno celebrato il matrimonio religioso, seguito da due ricevimenti per i 600 invitati: un pranzo negli storici giardini di Herrenhausen e un ricevimento serale al castello di Marienburg.

Alla cerimonia è pesata molto l’assenza del padre dello sposo, il Principe Ernst August, che non ha partecipato all’evento a causa di una disputa con il figlio e non solo. Sembra che ad Ernst la scelta del figlio ricaduta su una borghese senza sangue blu non gli sia andata a genio. A proposito del rapporto con il figlio e le sue scelte di vita alla rivista Handelsblatt, il Principe Ernst ha detto: “Continuo a sperare che mio figlio finirà per prendere in considerazione i superiori interessi della nostra famiglia e cedere. Sono pronto a discuterne e a riconciliarmi con lui”.

Il Principe Ernst August, capo della Casa di Hannover e lontano cugino di Carlo III, ha fatto causa all’omonimo figlio definendolo “ingrato” per aver venduto al governo, per una cifra simbolica, il castello di famiglia che aveva da lui ereditato. Il motivo della vendita è stata la cifra esorbitante necessaria al restauro: il castello richiedeva lavori di ristrutturazione stimati in oltre 27 milioni di euro. Il padre ha lottato in tribunale per riottenere le proprietà, affermando di essere stato anche abbandonato dal figlio.

Un rapporto forse più disteso, il Principe Ernst sembra averlo però con il secondogenito Christian e sua moglie.

Alessandra de Osma

Alessandra de Osma è infatti la moglie del Principe Christian, secondo figlio di Ernst di Hannover e della prima moglie Chantal. A differenza della cognata, ha un profilo pubblico su Instagram ed è molto seguita. È spesso presente alle fashion week di tutta Europa e vanta una carriera da modella. Alessandra de Osma è sicuramente una delle reali più affascinanti d’Europa, molto fotografata agli eventi mondani.

Pochi mesi fa, è diventata la nuova ambasciatrice Dior couture per la Spagna, Paese dove vive con la famiglia.

Christian e Alessandra si sono incontrati per la prima volta nel 2005, quando la giovane ha fatto da guida turistica al Principe durante una visita in Perù. Da allora sono rimasti in contatto come amici fino al 2011, quando Alessandra si è trasferita a Madrid, dove il Principe studiava economia aziendale, e i due giovani si sono legati sentimentalmente.

La coppia ha annunciato il fidanzamento nel 2017 e si è unita in matrimonio lo stesso anno in una cerimonia civile a Chelsea, sofisticato quartiere di Londra, prima di festeggiare in grande stile, l’anno successivo, con un sontuoso evento di tre giorni in Perù. Alla cerimonia religiosa in Sudamerica erano presenti reali e star, tra gli altri, Kate Moss, la Principessa Beatrice e la Principessa Eugenia di York, la Principessa Maria-Olimpia di Grecia e Danimarca e i fratelli Casiraghi.

Fonte: IPA

La sposa ha sfoggiato un abito di pizzo color avorio del couturier spagnolo Jorge Vazquéz, con collo alto e un lungo strascico. A completare il look da vera principessa non poteva mancare il diadema, in questo caso, Alessandra ha indossato la tiara floreale di proprietà della famiglia Hannover, già vista sulla Principessa Carolina di Monaco, seconda moglie del padre di Christian e su un altra sposa: Ekaterina Malysheva, moglie del fratello dello sposo.

Attualmente, Alessandra e Christian vivono nella capitale spagnola con i loro gemelli Nicolas e Sofia, nati nel luglio 2020, e con la piccola Alexia, nata a febbraio 2024. Parlando con il settimanale Hola! della sua maternità, Alessandra ha descritto il 2020 come un anno “molto difficile” ma anche “il più importante e felice”.

Alessandra è nata a San Borja, Lima, Perù, figlia di Felipe Juan Luis de Osma Berckemeyer, dirigente e direttore commerciale centrale di Hermes Transportes Blindados, e di Elizabeth María Foy Vásquez, ex modella. All’età di 16 anni Alessandra viene scritturata dalla Ford Models di New York e in seguito sfila per molti brand internazionali, come Bottega Veneta, Missoni e Pepsi.

Ha studiato legge all’Università di Lima e ha conseguito un master in moda e gestione aziendale all’Università di Navarra. Nel 2018 l’amore per la moda, l’ha portata a lanciare, insieme a Moira Laporta, il marchio di accessori Moi & Sass, specializzato in borse realizzate da artigiani spagnoli utilizzando pelle sostenibile. Il marchio, in pochi anni ha accumulato oltre 30.000 followers su Instagram, e le borse sono disponibili nelle boutique di lusso di tutta Europa.

Conosciuta come “Sassa” dagli amici, soprannome che ha adottato anche nel suo account Instagram che vanta 145.000 followers, Alessandra è una vera principessa moderna.

Fonte: IPA

Due nuore borghesi per il Principe Ernst, che non ha fatto mistero della sua poca felicità, soprattutto per l’unione del primogenito, ma negli anni 2000, i due Principi hanno deciso di seguire il cuore, confermando il trend del momento, borghese + principe, che sembra funzionare bene. La maggior parte delle attuali regine consorti in Europa ha un’estrazione borghese, come anche la futura Regina di Gran Bretagna, nata Kate Middleton.