Uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana di Mediaset è senza ombra di dubbio Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin è secondo soltanto a C’è posta per te, sulle reti di Pier Silvio Berlusconi. Le sue interviste fanno sempre molto discutere, dal momento che tendono a spaziare da un argomento all’altro. Si va dal privato, a volte sofferto, fino alle gioie più grandi.

Con il Festival di Sanremo da poco concluso, la conduttrice sta avendo in studio alcuni celebri nomi che sono passati dall’Ariston. Bati pensare che nel pomeriggio di sabato 17 febbraio c’è stato spazio per Clara, che ha svelato un po’ quello che è stato il suo difficile percorso, per poi cantare Diamanti grezzi. Vediamo chi sono gli ospiti di domenica 18 febbraio.

Mahmood a Verissimo

Come al solito, l’appuntamento con Verissimo della domenica è fissato per le ore 16.30 su Canale 5. Inamovibile Silvia Toffanin, che ha trovato in questo programma la propria casa. Restando in tema Sanremo, dopo Clara è tempo di accogliere il sesto classificato all’Ariston. Si tratta di Mahmood.

Una posizione decisamente indigesta per i suoi fan, che lo avrebbero voluto vedere ben più in alto. In tanti lo avevano incoronato vincitore sui social ma, al di là del trionfo o meno, per la maggior parte degli spettatori avrebbe almeno meritato la top 5. La sua canzone è una dalle più passate dalle radio. Si tratta di Tuta gold, che canterà nel pomeriggio di Canale 5.

Avrà modo di raccontare anche qualche retroscena in merito, tra videoclip e stesura del testo. Nel corso delle settimane si è spesso divertito a dare risposte del tipo: “Non sai cos’è una tuta?”. In tanti gli hanno chiesto il significato del titolo e del brano, e chi sa che Silvia Toffanin non possa ottenere una risposta più approfondita.

Lui è senza ombra di dubbio l’ospite principale della puntata, super pubblicizzato sui social. C’è da credere che tanti giovanissimi, e non solo, si sintonizzeranno su Canale 5 per ascoltare ciò che ha da dire. Soprattutto ora che è anche uscito il suo nuovo album, dal titolo Nei letti degli altri. Un viaggio nei sentimenti, spesso sofferto, che si conclude con un brano toccante e struggente, Stella cadente, dedicato alle sue emozioni, spesso contrastanti, nei confronti della figura di suo padre.

Verissimo, gli ospiti del 18 febbraio

Non soltanto Mahmood e la sua musica, però. Silvia Toffanin avrà infatti ospite anche Paola Perego. La famosa conduttrice racconterà per la prima volta il dramma che ha vissuto e sta vivendo attualmente. Un problema di salute gravoso, che di colpo l’ha travolta.

Si ritorna a parlare di musica, ma anche di famiglia, con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. I Pooh si ritrovano in studio, per la gioia di milioni di fan in tutt’Italia. Un viaggio nella loro storia, mentre Fiordaliso racconterà il suo percorso al Grande Fratello, da poco concluso. Infine spazio ad Alessandro e Roberta, per la prima volta impegnati in un’intervista di coppia dopo l’amore trovato a Uomini e Donne.