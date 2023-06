Costumi interi per l’estate: i migliori da acquistare a meno di 50 euro

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock I migliori costumi interi da acquistare online

È arrivato il momento più atteso dell’anno: quello di preparare la valigia per andare al mare. Tra vestitini eleganti e accessori indispensabili, non dimenticare il tuo nuovo costume. Non lo hai ancora comprato? Beh, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tra modelli, colori e fantasie che ti permetteranno di non passare mai inosservata. Quest’anno, poi, sembra andare molto di moda il costume intero: scopriamo quali sono i più belli da acquistare su Amazon, a meno di 50 euro.

Costumi interi eleganti

C’è chi, anche al mare, vuole sfoggiare un costume all’ultimo grido ed essere sempre elegante. Nessun problema: online c’è una vasta scelta di bellissimi costumi interi dalle linee raffinate e sensuali, che conquisteranno gli sguardi di tutti. Il modello proposto da Cupshe risponde sicuramente a tutti questi requisiti. Il costume, con profondo scollo a V, si allaccia dietro il collo e permette così la massima adattabilità ad ogni fisionomia. Inoltre lascia la schiena abbastanza scoperta, per garantire una perfetta abbronzatura. Ed è disponibile in tantissimi colori, sia a tinta unita che a fantasia.

Offerta Costume intero con scollo a V Super sensuale ed elegante, per essere sempre al centro dell'attenzione

Un costume intero dalle linee più classiche è quello di Vancavoo, che presenta tuttavia dei dettagli preziosi. Il reggiseno ha delle coppe imbottite che si possono regolare in altezza dietro il collo, e i lacci sono adornati con anelli dorati per dare al tuo look quel tocco in più che ti permetterà di essere la più bella di tutta la spiaggia. Puoi sceglierlo a tinta unita, in colori intramontabili come il nero e il blu, oppure con il reggiseno a fantasia animalier.

Costume con dettagli dorati Il costume intero perfetto da sfoggiare questa estate

Per chi vuole osare un po’ di più – e non teme una tintarella “particolare” – c’è il costume intero Umipubo: le sue linee sono davvero originali e donano movimento ad ogni silhouette. Il reggiseno monospalla, sorretto da un anello in metallo che divide il tessuto in tre sottili strisce che si allungano dietro la schiena, e il cut out sul fianco sono i segni distintivi. Per restare sul classico puoi optare per il modello nero, oppure azzardare con un bellissimo verde o un color mattone. E se proprio vuoi distinguerti, scegli quello a fantasia floreale.

Costume intero monospalla con cut out I dettagli originali rendono questo costume preziosissimo

Costumi interi sportivi

Talvolta, la voglia di comodità batte l’eleganza: i costumi interi sono il massimo per chi, anche in spiaggia, non riesce proprio a stare ferma un momento. E con Puma puoi andare sul sicuro, scegliendo un modello che ti accompagnerà nelle tue partite a beach volley o nelle nuotate più avventurose. Si tratta di un costume dalle linee semplici, nero con la classica stampa del brand sportivo sul petto. È ergonomico e ha una profonda scollatura sulla schiena, così potrai abbronzarti senza problemi. Scegli il tuo colore preferito tra l’ampia varietà a disposizione.

Costume intero Puma Un marchio, una garanzia: il tuo costume intero per un'estate avventurosa

La collezione Amazon Essential propone un costume intero dalle linee semplicissime, perfetto per lunghe giornate da trascorrere con gli amici in spiaggia – e soprattutto low cost. Spalline sottili, nessuna imbottitura (per un’asciugatura super rapida) e un ottimo supporto: c’è tutto quello di cui hai bisogno. E l’ampia scelta di colori e fantasie ti permetterà di trovare sicuramente il modello con cui ti sentirai più a tuo agio.

Costume intero Amazon Essential Il perfetto costume sportivo per divertirsi anche in spiaggia

Se non vuoi rinunciare ad un pizzico di eleganza anche scegliendo un modello sportivo, il costume intero Jfan potrebbe essere proprio quello che fa per te. Le sue linee leggermente più morbide e la scollatura arrotondata sulla schiena, in contrasto con quella squadrata sul seno, lo rendono veramente alla moda. È disponibile a tinta unita, nei colori nero, rosso e blu, oppure a fantasia animalier, bianco e nero.

Costume intero sportivo La scelta ideale per chi non rinuncia all'eleganza, anche al mare

Costumi interi curvy

Sentirsi a proprio agio in spiaggia è davvero importante, e molte donne preferiscono per questo il costume intero. Ne esistono moltissimi tipi, per venire incontro ad ogni esigenza, come ad esempio i modelli curvy: sono perfetti per esaltare le curve più morbide, aiutando nel contempo a slanciare la silhouette. È il caso del costume di CheChury, che evidenzia il seno con un piccolo nodo e una leggera plissettatura. Sulle spalle, inoltre, ha dei graziosi volant. Puoi sceglierlo nei colori nero, blu e rosso.

Costume curvy elegante Evidenzia il seno con eleganza: il tuo mai più senza

Se cerchi un modello un po’ più sportivo, ma al tempo stesso originale, Delimira ha quello che fa per te: si tratta di un costume intero con scollatura sulla schiena e una comoda zip sul davanti, per non dover più fare fatica nel toglierlo quando è bagnato (dobbiamo ammetterlo, è davvero spiacevole quando accade). Inoltre il tessuto increspato aiuta a nascondere le curve, facendoti sentire più a tuo agio. È disponibile sia a tinta unita che a fantasia floreale, in tanti bellissimi colori.

Costume curvy sportivo Dotato di comoda cerniera, è l'ideale per vivere la spiaggia in serenità

Ed è ancora Delimira a sorprenderci con un altro modello curvy davvero bellissimo: il costume intero ha delle linee semplici, con scollo arrotondato sia davanti che sulla schiena. E le strisce colorate che lo contraddistinguono, attraversando il tessuto per tutta la lunghezza, faranno sì che non potrai mai passare inosservata. Puoi averlo in tanti colori diversi, con righe a tinta unita o multicolor, per chi vuole osare un po’.

Costume curvy con righe colorate Sarai la vera star dell'estate, con un costume mozzafiato

Costumi interi originali

E adesso vediamo qualche modello un po’ più originale, di quelli che proprio si fanno notare: il primo è un bellissimo trikini dai tagli audaci, con cut out su entrambi i fianchi e scollo all’americana. Il reggiseno è chiuso da un piccolo anello metallico tra i seni, impreziosito da un bel pendente, e ha lacci sulla schiena e dietro il collo. Oltre all’eleganza classica del nero, puoi optare per delle meravigliose fantasie.

Trikini con anello e pendente Sorprendi i tuoi amici con un costume intero semplicemente favoloso

Super sensuale, il costume intero Lovelegis è perfetto per chi si sente sicura di sé e non ha alcun problema nell’osare un po’ di più. Oltre alla profondissima scollatura a V, ha dei tagli sui fianchi che lo rendono davvero audace. Inoltre lascia la schiena quasi interamente scoperta, quindi potrai abbronzarti senza troppi problemi. È disponibile solamente in nero, non lasciartelo sfuggire!

Costume intero sensuale Con spacchi audaci, è il costume perfetto per far parlare di te

Vuoi sfruttare la comodità dei pantaloncini senza rinunciare al costume intero? Il modello proposto da Sugshyn è l’ideale: dalle linee moderne, ha il tessuto plissettato e si regola semplicemente con i lacci dietro il collo, così da adattarsi ad ogni silhouette. Puoi sceglierlo in diversi colori, e se dovesse proprio colpirti puoi optare anche per la versione senza culotte, disponibile sia in tinta unita che a fantasia.

Costume intero con culotte Abbina eleganza e comodità, per stare in spiaggia in tutto relax

