Low cost e bellissimi: i migliori costumi due pezzi per l’estate

C’è chi si sta già preparando a partire per le vacanze estive, e chi invece dovrà attendere ancora qualche settimana. In ogni caso, è tempo di pensare al costume: impossibile resistere alla tentazione di averne uno nuovo da sfoggiare al mare, anche se quelli dello scorso anno sono ancora in buone condizioni. D’altra parte, una volta possiamo pure fare uno strappo alla regola e concederci una piccola coccola, regalandoci un bikini da sogno. Su Amazon ce ne sono di tantissimi tipi, perfetti davvero per ogni esigenza e a prezzi incredibili. Scopriamo insieme i migliori costumi due pezzi da mettere subito in valigia, per non sfigurare anche quando siamo in spiaggia.

Bikini a vita bassa

Sempre alla moda, estate dopo estate, i bikini a vita bassa sono un must e tantissime ragazze li sfoggiano in spiaggia. Se sei alla ricerca di un costume così, allora non potrai fare a meno di innamorarti del modello proposto da Shekini: il reggiseno push up è super elegante, con profondo scollo a V e grazioso fiocco tra i seni. È disponibile in diverse colorazioni a tinta unita, mentre lo slip a vita bassa è a fantasia, perfettamente intonato con il pezzo sopra.

Bikini con slip fantasia Il costume perfetto per chi ama lo slip a vita bassa, disponibile in molti colori



Un altro modello a vita bassa è quello di Heekpek, un delizioso bikini con reggiseno monospalla a fascia e slip con laccetti: regolabile e fornito di imbottitura rimovibile, si adatta a qualsiasi tipo di fisico. Puoi sceglierlo monocolore, perfetto per chi ama l’intramontabile eleganza del nero, oppure in una simpatica fantasia floreale nelle tonalità del verde e del fucsia, così da non passare inosservata.

Bikini con reggiseno monospalla Scegli la comodità, senza rinunciare all'eleganza: il tuo bikini da sogno



Perché non portare un pizzico di vintage in spiaggia? Il bikini Voqeen richiama lo stile dei ruggenti anni ’50, con le sue grandi righe bianche e nere e il fiocco di un bel rosso vivace. Anche i dettagli sono perfetti: il reggiseno a triangolo si può comodamente regolare per adattarsi ad ogni taglia, mentre lo slip è a vita bassa. Puoi sceglierlo anche a righe bianche e blu o a righe bianche e rosse.

Bikini a righe vintage La perfetta ispirazione retrò per l'estate, un costume due pezzi che ti conquisterà



Bikini a vita alta

Molte preferiscono invece la comodità del bikini a vita alta: oggigiorno se ne possono trovare tantissimi modelli, eleganti e sensuali, perfetti proprio per tutte. È il caso del costume due pezzi di Jfan, con reggiseno push up dall’ottimo sostegno e lo slip che arriva appena sotto l’ombelico, con un taglio davvero moderno e giovanile. Ampia scelta di colori, dal classico nero ad un vivace rosso fuoco, passando per svariate fantasie.

Bikini con reggiseno push up Ideale per stare comoda anche in spiaggia, ma con un pizzico di eleganza



Ecco un altro modello con reggiseno monospalla, questa volta abbinato ad uno slip a vita alta: è il bikini Cupshe, che ha dettagli davvero interessanti. Il pezzo superiore ha una lunga fascia di volant ad impreziosire la scollatura, mentre il pezzo di sotto è plissettato, per dare un po’ di movimento al tessuto. Puoi sceglierlo nelle tonalità del verde, con reggiseno fantasia e slip a tinta unita, oppure con un tocco di arancione proprio speciale.

Bikini con volant Il costume due pezzi perfetto per chi proprio non vuole passare inosservata



Il costume due pezzi a vita alta Umipubo è davvero bellissimo: il reggiseno con spalline sottili e scollatura arrotondata ha due lacci che si incrociano davanti per poi andare a chiudersi sulla schiena, offrendo grande adattabilità per ogni taglia. Lo slip a vita alta è plissettato e ha un’ampia sgambatura, per renderlo più moderno. È disponibile sia a tinta unita, in svariati colori, che con slip fantasia.

Bikini con reggiseno cross strap Coloratissimo ed elegante, è il costume della tua estate più bella



Costumi due pezzi curvy

Versatili e regolabili, i bikini curvy sono perfetti per sentirsi speciale anche al mare. Come quello di Penggenga, dalle linee semplici eppure molto elegante. Il reggiseno con spalline sottili ha un’ottima vestibilità ed è l’ideale per chi, in spiaggia, non si ferma mai. E lo slip a tinta unita ha un piccolo bordo che richiama la fantasia del pezzo di sopra, per essere alla moda in ogni momento.

Bikini con reggiseno fantasia Mai più senza: comodità ed eleganza a portata di mano



Hai deciso che quest’estate non vorrai passare inosservata? Ecco il bikini che fa per te: il reggiseno imbottito con allaccio dietro il collo si adatta ad ogni fisionomia, e lo slip a vita alta ha una fascia rinforzata che richiama la fantasia del pezzo di sopra. Puoi scegliere tra tantissimi colori, con fantasie floreali o a righe, per sentirti perfetta anche in spiaggia e attirare sicuramente gli sguardi di tutti.

Bikini coloratissimo Tante fantasie e colori spettacolari: il costume perfetto per chi ama l'estate



Se invece stai cercando un modello un po’ più raffinato, il costume due pezzi Ulla Popken ti stupirà. Il reggiseno ha dei graziosi volant sulla scollatura e un laccio per chiuderlo sul davanti, così da poterlo comodamente regolare, mentre lo slip è a vita alta e molto confortevole. La fantasia, poi, è davvero splendida, nelle tonalità del blu e del bianco, con un tocco di rosso per dare vivacità al bikini.

Bikini elegante Costume due pezzi con volant sulla scollatura e slip a vita alta



Costumi due pezzi originali

Al mare abbiamo tutte voglia di divertirci, ma anche di esagerare un po’ e non passare inosservate. Ecco allora che la scelta del bikini diventa strategica: quali sono i modelli più originali dell’anno, per una vacanza al top? Partiamo da quello proposto da Zaful, sensuale al punto giusto e sicuramente molto comodo. Il reggiseno senza spalline è sorretto da un ferretto a forma di V posizionato tra i seni e impreziosito da graziosi volant. Lo slip ultra sgambato, inoltre, è perfetto per slanciare la silhouette.

Bikini con ferretto a V Sensuale ed elegante, per far girare la testa a tutti i bagnanti



Preferisci un reggiseno un po’ più coprente, senza rinunciare alla sensualità? Il bikini Shekini potrebbe essere proprio quello che fa per te: il pezzo di sopra è infatti impreziosito sulla scollatura da un gioco di lacci che lasciano molto all’immaginazione. Lo slip, semplice e comodo, è l’ideale anche per fare un po’ di movimento in spiaggia. E poi hai davvero l’imbarazzo della scelta, viste le tantissime combinazioni tra reggiseni colorati a tinta unita e slip fantasia abbinati.

Bikini con laccetti sulla scollatura Il costume due pezzi perfetto per sentirti sempre a tuo agio



Il costume due pezzi Jfan è qualcosa di veramente speciale. Il reggiseno è caratterizzato da una fascia con spalline rimovibili e un’ampia balza decorata con piccole nappe sul bordo inferiore. Mentre lo slip a vita alta riprende il pezzo di sopra, anch’esso con una balza e tante nappe decorative. Disponibile a tinta unita o fantasia, non ti resta che scegliere il tuo colore preferito e sorprendere tutta la spiaggia.

Bikini con balze e nappe Sorprendi tutti con un costume due pezzi davvero originale



