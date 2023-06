Power Bank: mai più telefono scarico in viaggio o in vacanza

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock I migliori Power Bank da provare

Lo smartphone è ormai diventato un vero e proprio compagno di viaggio: lo utilizziamo per organizzare le nostre prossime vacanze o per trovare le indicazioni stradali di cui abbiamo bisogno, per ascoltare un po’ di buona musica mentre siamo in auto o per rilassarci davanti ad una serie tv, ma anche per scattare foto – e caricarle su Instagram, così da condividere con gli amici i nostri momenti più belli. Ma come fare quando il telefono si scarica, solitamente nel momento peggiore? Nessuna paura: ecco i migliori Power Bank da acquistare, per partire in tutta serenità.

Che cos’è un Power Bank e come funziona

Partiamo dalle basi: che cos’è un Power Bank? Si tratta di un vero e proprio caricabatterie portatile, che permette di ricaricare piccoli dispositivi elettronici come smartphone, tablet e smartwatch senza bisogno di cercare una presa della corrente. È senza dubbio una grande comodità, soprattutto quando si è in viaggio. Capita infatti di non avere a portata di mano il caricabatterie, o che quest’ultimo non sia compatibile con le prese elettriche del posto in cui ci troviamo. O, cosa davvero comunissima, che semplicemente ci troviamo in un luogo isolato come la spiaggia o un bel bosco, dove non possiamo collegarci alla corrente.

Offerta Power Bank da 13.800 mAh Il tuo prezioso compagno di viaggio, per non rimanere più senza smartphone

Il Power Bank è l’accessorio per lo smartphone che ci viene in soccorso: quello di Axneb, ad esempio, è il più venduto di Amazon ed è pronto a diventare il tuo nuovo alleato per vacanze in piena serenità. Oltre ad essere ultrasottile e leggero, ha un’ottima capacità di ben 13.800 mAh, in grado di caricare un iPhone più di due volte prima di necessitare di essere attaccato alla corrente. Come funziona? È molto semplice: basta collegare mediante presa USB-A il dispositivo da ricaricare (questo Power Bank ha ben 3 uscite, per connettere più dispositivi contemporaneamente) e attendere che la magia si compia. L’unica accortezza è ricordarsi di caricare il Power Bank ogni volta che se ne ha la possibilità, così da avere una scorta di energia per tutte le necessità.

I migliori Power Bank da acquistare

Vediamo adesso altri modelli di Power Bank da acquistare online, per non rimanere mai più senza smartphone ben carico. Se quello di cui hai bisogno è uno strumento leggero e facile da portare sempre con te, allora Ockeyed ha la soluzione giusta: il suo è un Power Bank sottilissimo, che pesa appena 190 grammi, ma che non ti richiederà di rinunciare ad un’ottima potenza. Ha infatti una capacità di 10.000 mAh, per poter caricare rapidamente tutti i tuoi dispositivi. Possiede due porte USB-A e un interruttore che permette di interrompere la ricarica comodamente (anche se lo smartphone è ancora attaccato), così da non sprecare energia. Senza contare che è davvero economico, la scelta ideale per chi non ha grandi necessità e può rifornire di elettricità il Power Bank quotidianamente.

Power Bank ultra leggero Comodo da avere sempre in borsa, per ogni emergenza

Non solo leggerezza: anche le dimensioni contano. Chi ama viaggiare zaino in spalla lo sa bene, lo spazio è sempre calcolato al millimetro. Meglio dunque optare per un modello ultra compatto, che sta davvero in ogni tasca. Il Power Bank di Bessline pesa poco più di 170 grammi e misura 8,07 cm x 5,41 cm x 2,54 cm: potrai metterlo ovunque. Nonostante sia così piccolo, ha una capacità di 10.000 mAh, sufficiente per caricare un paio di volte qualsiasi tipo di dispositivo – e il tutto in tempi veramente rapidi, così da poter tornare in pista il più velocemente possibile. Ha una porta USB-A e una USB-C, così da adattarsi ad ogni esigenza, e ha un elevato standard di sicurezza: protegge infatti ogni dispositivo da sovraccarichi e surriscaldamento.

Power Bank compatto Un dispositivo dalle dimensioni ridotte, che si adatta ad ogni tasca

Se quello che cerchi è invece una maggior potenza, anche a discapito della leggerezza, il Power Bank di Trswyop potrebbe fare davvero al caso tuo. Ha una capacità di ben 33.800 mAh, così da poter ricaricare lo smartphone fino a 8 volte e il tablet fino a 5 volte. È insomma l’ideale per i viaggi più lunghi e per le avventure nella natura incontaminata, dove trovare una presa della corrente è davvero impossibile. Il Power Bank ha addirittura 5 porte d’uscita (4 USB-A e 1 USB-C): potrete ricaricare più dispositivi contemporaneamente, senza perdita di velocità o potenza. Inoltre ha un display LED intelligente, che permette di visualizzare la percentuale di batteria residua in maniera accurata.

Offerta Power Bank da 33.800 mAh Carica contemporaneamente fino a 5 dispositivi, ed è un vero concentrato di energia

Ci sono situazioni in cui anche ricaricare il Power Bank è impossibile: questo non significa che tu sia destinato a rinunciare ad ogni dispositivo elettronico fin quando non sarà disponibile una presa di corrente. VOOE offre infatti un Power Bank con ricarica solare, utile per sopperire ad un’emergenza dell’ultimo momento. Come funziona? Si tratta di una normalissima batteria da 26.800 mAh, che garantisce circa 5 ricariche complete dello smartphone e 3 del tablet.

Ha due porte USB-A, un comodo indicatore del livello della batteria e un sistema di sicurezza per prevenire il sovraccarico. Ma la vera sorpresa è il mini pannello solare di cui è dotato: lasciandolo esposto al sole, si può ricaricare parzialmente il Power Bank senza bisogno di corrente elettrica. Certo, è un modo molto più lento per fare il pieno di energia rispetto alla presa a muro, ma almeno non rimarrai senza smartphone o senza auricolari in caso di emergenza.

Offerta Power Bank con pannello solare Si ricarica anche al sole, per non trovarsi mai più in una situazione d'emergenza

Sei stanco di avere cavi e cavetti ovunque, anche in viaggio? Il Power Bank di Charmast è senza dubbio la tua più grande comodità: grazie alla tecnologia wireless, permette di ricaricare ogni dispositivo senza fili – proprio come con i caricabatterie magnetici che stanno diventando sempre più di moda. Ha una capacità di 20.000 mAh e 4 uscite (3 porte USB-A e 1 porta USB-C), oltre ovviamente alla funzione wireless, così da poterlo utilizzare con ben 5 dispositivi contemporaneamente. Il display LED è utilissimo, perché consente di verificare il livello della batteria con accuratezza, ricordandoti quando è ora di mettere in carica il Power Bank.

Power Bank wireless Mai più cavi in giro: ora puoi ricaricare lo smartphone in maniera wireless

Un’altra comodissima alternativa è il Power Bank di Yiisonger: supporta la funzionalità wireless, ma ha anche 2 uscite (1 porta USB-A e 1 porta USB-C) e 2 cavi integrati (1 con attacco lightning e 1 con attacco di tipo C) , che si possono nascondere facilmente ai lati della batteria. Insomma, può caricare sino a 5 dispositivi contemporaneamente, ed è perfetto anche per iOS, appartenendo alla linea MagSafe. Inoltre ha una potenza di 10.000 mAh, per non lasciarti mai a piedi: è davvero l’alleato ideale di ogni vacanza on the road.

Power Bank con 5 uscite Una stazione di ricarica super completa, in uno spazio ultra ridotto