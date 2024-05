Shelfy, cibo fresco più a lungo

Nel mondo frenetico di oggi, la gestione degli alimenti in casa può essere una sfida. Con impegni lavorativi, sociali e familiari che competono per il nostro tempo, spesso finiamo per dimenticare ciò che abbiamo in dispensa o nel frigorifero, lasciando che cibi preziosi vadano sprecati. Per combattere lo spreco alimentare, è necessario adottare una serie di soluzioni pratiche, tra cui la pianificazione degli acquisti alimentari, comprare le giuste quantità di cibo, la corretta conservazione degli alimenti e l'uso di dispositivi innovativi come Shelfy, di cui approfondiremo utilità e funzionamento in questo articolo.