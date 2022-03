Accessori per lo smartphone: ecco quelli più cool da sfoggiare ogni giorno

Lo smartphone è l’oggetto che forse usiamo di più: ci tiene in contatto con gli amici, con i familiari, dentro ci sono i social, c’è internet… insomma, c’è il nostro mondo! In più, il cellulare ce l’hanno tutti e molto spesso i modelli sono tutti simili tra di loro: personalizzarli è un ottimo modo per distinguerli e riconoscere il vostro a colpo sicuro!

Personalizzare il vostro smartphone, lo renderò unico e speciale: un po’ come siete voi! Ecco qui una serie di idee per accessori girly e cool per il vostro smartphone.

Phonebeads (o phonecandy)

Sono quelle catenine di perline coloratissime, in cui potete anche inserire una frase in letterine. Inutile dire che i vip ce li hanno tutti, da Chiara Ferragni in poi. Il bello di queste catenine è che potete realizzarle anche da voi, andando semplicemente in merceria e acquistando non solo il set di perline che più vi piace, componendolo come volete voi, ma anche l’elastico o il filo in cui infilarle del colore che volete.

La cover

La cover forse è l’accessorio più facile e immediato: ci permette di riconoscere il nostro smarphone a colpo sicuro! Anche qui, ci sono varie opzioni per averne una unica:

Personalizzata

Ci sono tantissimi siti e negozi fisici in cui potete personalizzare la cover come volete voi: con la foto del vostro cane o gatto, con un bello scatto vostro e della vostra migliore amica, o di un panorama mozzafiato che avete visto in vacanza.

Effetto rubber e con forme particolari

Se non avete problemi di spazio, potete optare per una cover in gomma, anche dalla forma insolita o particolare: un animale con orecchie e coda che escono dal bordo del telefono ad esempio. In più, a volte queste cover hanno delle forme tali per cui riescono a reggere in piedi il vostro telefono: non male per le vostre WhatsApp call!

Sostenibile

Sapete che anche le cover dei cellulari possono essere amiche dell’ambiente? Esistono diverse aziende on line che propongono cover davvero bellissime in colori meravigliosi, realizzate con plastiche riciclate o materiali di recupero. Un ottimo modo per far vedere il vostro interesse per le sorti del pianeta!

Stickers e phone holder

Anche gli stickers sono molto carini attaccati al cellulare, sia davanti che dietro. Il mio suggerimento però, per evitare di rovinarlo, è quello di acquistare comunque una cover trasparente, anche rosa o di altri colori, che però faccia da protezione al vostro smartphone: se cade per terra, gli stickers non lo salveranno dalla rottura!

Anche il phone holder è un accessorio che può esservi utile, soprattutto se siete maniache dei selfie: ne esistono di tutte le forme e colori! Anche questi si incollano direttamente al telefono, quindi vale il consiglio di sopra: munitevi di una cover per proteggerlo.

Cuffie e air pods

Sono un po’ la moda del momento. Vi confesso che io ho gli air pods, ma… ho sempre paura di perderli, perché sono minuscoli! In questo senso, delle belle cuffie, magari dal gusto vintage, sono l’ideale. Esistono bluetooth, ovviamente, così sono anche super pratiche e comode.

Power bank

Se siete utilizzatrici assidue del vostro smartphone, la power bank vi è indispensabile per arrivare a fine giornata. Ne esistono di bellissime, con forme e colori divertenti o di piccole dimensioni da tenere nella borsetta quando uscite con le amiche. Scegliete quella più adatta a voi!

Coordinato sì o coordinato no?

Beh… io direi di sì! L’idea di avere un set tutto analogo di power bank, cover, phone beads e cuffie onestamente mi piace moltissimo! Ma se non siete dell’idea, siete liberissime di giocare con la fantasia e di sbizzarrirvi: anche il telefono, alla fine, parla di voi!