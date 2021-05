Chiara Ferragni, il cellulare con ciondolo gioiello che possiamo avere anche noi

editato in: da

Colorate, personalizzabili e molto trendy: stiamo parlando delle catenine (o phone strap) da appendere al cellulare, sfoggiate da Chiara Ferragni, e da tanti altri vip, diventate un must have di tendenza che possiamo avere anche noi.

Un oggetto semplice e divertente che, da quando è stato mostrato dall’influencer e imprenditrice digitale, è diventato subito un accessorio da avere e da mostrare. Un regalo perfetto da fare a noi, ma anche un pensiero gradito per gli altri. Realizzato con perline e nappine, inserite su un cordino in cotone, lo si può personalizzare con le scritte più disparate. Da una dichiarazione d’amore, a una parola che ci rappresenta, fino al nostro nome o quello di persone importanti della nostra vita.

Oltre a essere un oggetto esteticamente bello è anche molto utile. Quante volte può capitare di tenere in mano il cellulare e che questo ci sfugga, finendo a terra? Con la catenella al polso, invece, si può evitare una rovinosa caduta. Il filo in cotone, infatti, viene poi agganciato al telefono mentre la parte con le perline rimane al polso.

Le perline, oltre a essere colorate, possono rappresentare molte cose: si possono inserire quelle che riprendono le emoji, fino alla frutta e ai simboli. In più la catenina può essere impreziosita inserendo delle nappine colorate molto alla moda.

Ogni accessorio, capo di abbigliamento o stile di make up e capelli sperimentato da Chiara Ferragni diventa in breve tempo un oggetto (o uno stile) del desiderio. Non poteva che accadere la stessa cosa anche per questo laccetto da attaccare al telefono, che si può acquistare a un prezzo accessibile a tutti.

Le catenine per smartphone sono uno degli accessori must have del momento, che vanno a impreziosire un oggetto che utilizziamo di continuo nel nostro quotidiano. Non solo cover personalizzabili, quindi, per i nostri cellulari, che nell’estate 2021 si “vestono” con un nuovo accessorio. Noti come phone strap (ma anche phone beads) sono l’oggetto di tendenza per la bella stagione. Oltre a Chiara Ferragni, infatti, anche tanti altri vip nazionali e stranieri ne hanno fatto sfoggio sui social, segni particolari: colore. In tutte le versioni mostrate dai personaggi famosi le catenelle sono coloratissime e trasmettono positività, un’emozione di cui abbiamo bisogno, soprattutto in un momento storico come questo.