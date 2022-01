I migliori fit watch per tornare in forma a meno di 50 euro

Negli ultimi anni gli Smartwatch, orologi fitness o fitness trackers, sono stati uno dei prodotti più desiderati e acquistati non solo dagli sportivi.

I fit watch sono diventati ormai un accessorio strettamente legato al benessere e alla cura della salute. Quindi quale momento migliore, se non ora, alla fine delle festività natalizie, per sceglierne uno che ti aiuti ad adottare delle buone abitudini salutari e tornare in forma?

In commercio sono disponibili veramente tantissimi modelli, che si adattano al tuo stile di vita e soprattutto al tipo di allenamento che ti piace fare.

Preferisci la bicicletta o gli allenamenti di forza? Corri nel parco per un’ora al giorno o vuoi semplicemente un promemoria per tenere sotto controllo quanti passi riesci a fare durante la giornata?

Non importa quali siano le tue esigenze, per tornare in forma non servono grandi allenamenti, basta un po’ di costanza e lo strumento sofisticato e all’avanguardia, come sono i fit watch, per aiutarti a ottimizzare i tuoi allenamenti e dare una vera svolta alla tua salute fisica e mentale.

Migliori orologi fitness: come scegliere quello adatto a te

Non è facile scegliere il modello perfetto, sicuramente uno dei fattori che entra in gioco è il budget a disposizione e le esigenze per il quale vuoi regalarti questo accessorio.

Gli orologi fitness o i braccialetti smart sono caratterizzati da un design essenziale e alcune delle loro funzioni base sono:

contapassi;

cardiofrequenzimetro;

contacalorie;

sleep tracker, per misurare la qualità e la quantità del sonno;

assistere l’attività sportiva in diverse attività.

Sicuramente, nella fase di scelta è importante considerare:

Qualità-prezzo

Dimensione e peso. opta per un bracciale leggerissimo, non dovrai neanche sentirlo perché sarà sempre al polso con te, anche di notte se scegli di registrare il sonno.

Schermo . Se lo acquisti anche per leggere messaggi, scegli un display di dimensioni maggiori per poter leggere i messaggi.

. Se lo acquisti anche per leggere messaggi, scegli un display di dimensioni maggiori per poter leggere i messaggi. Funzioni. A questo punto sta a te decidere a seconda dell’uso che ne vorrai fare (lo devi usare sott’acqua? vuoi che registri anche l’ossigenazione del sangue? Più opzioni e funzioni cerchi, più il prezzo salirà).

Tra tutti i fit watch in commercio ne abbiamo selezionati cinque, con funzioni base e funzioni integrate, interessanti e utili che trovi su Amazon e che ti consigliamo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED

Offerta Xiaomi Mi Smart Schermo più grande e con una risoluzione per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente

Xiaomi è un marchio molto conosciuto in campo tecnologico, il modello che ti consigliamo ha un ottimo rapporto qualità/ prezzo e con un investimento ridotto ti consente di avere un accessorio completo per tornare in forma dopo i bagordi delle feste.

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate inclusi anche pilates e zumba;

Monitoraggio della salute: il tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue;

Il monitoraggio del sonno è in grado di registrare la fase REM, i riposini quotidiani e la qualità di respirazione nel sonno;

Cinturino antibatterico per proteggere la pelle dai germi;

Utilizzo prolungato della batteria fino a 14 giorni.

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato

Offerta Amazfit Band 5 Fit watch integrato con Alexa con autonomia della batteria fino a 15 giorni

Il fitwatch di casa Amazon nel modello 5 è integrato con Alexa e ti consente di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e comprendere le tue condizioni fisiche con OxygenBeats una funzione ideale se segui allenamenti intensivi e sport come la corsa.

Anche in questo modello, tra le funzioni base trovi: la frequenza cardiaca, il contapassi aggiornato in tempo reale, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il consumo di calorie e il sonno e la qualità del sonno.

HUAWEI Band 4 Fitness Tracker

Il fitness tracker di Huawei è disponibile nelle colorazioni sakura pink, amber sunrise e graphite black e il touchscreen colorato 2.5 offre un’esperienza visiva straordinaria, un’interfaccia accattivante e una notifica intelligente dei messaggi.

Grazie ai dispositivi ottici monitora la frequenza cardiaca con precisione; fornisce inoltre promemoria intelligenti tramite vibrazione.

Adatto a monitorare tanti tipi di allenamento diversi con nove modalità di sport integrate: corsa all’aperto / al coperto, passeggiata all’aperto / al coperto, ciclismo all’aperto / al coperto, ellittica, vogatore, allenamento libero, inoltre è resistente all’acqua.

NAIXUES Smartwatch Donna, Orologio Fitness

Offerta Naixues, orologio donna Design elegante e colorato, integra alle funzioni base, tre modalità di promemoria utili per la salute femminile

Lo smartwatch di Naixues colpisce per il suo design accattivante e per le funzioni integrate molto utili per la salute della donna.

È dotato di un display colori a cerchio intero da 1,08 pollici e le funzioni si concentrano sulla salute femminili, sono infatti, presenti 3 modalità di promemoria per le donne:

calendario e gestione del ciclo mestruale;

preparazione della gravidanza;

promemoria dell’ovulazione.

Tutti i dati raccolti dallo smartwatch saranno integrati nell’app Da Fit.

Inoltre, come per gli altri modelli, sono presenti le funzioni base: misurazione ad alta tecnologia della frequenza cardiaca (in tempo reale), ossigenazione nel sangue e la pressione sanguigna in qualsiasi momento per farti comprendere meglio la tua salute fisica.

L’orologio fitness di Naixues supporta anche, con dei promemoria, chi svolge una vita sedentaria; ti ricorda con una vibrazione di alzarti, di bere acqua e ti aiuta grazie ai diversi tracker disponibile a costruire una vita intelligente e sana.

Smartwatch Activity Tracker di Ergewall

Activity di Ergewall Ottimo rapporto qualità/prezzo con tutte le funzioni di base integrate

Il modello proposto da Enrgewall è disponibile in tre colori: rosa, blu e nero ed è un modello essenziale ad un prezzo competitivo che ti garantisce le funzioni base di cui hai bisogno per rimetterti in forma e intraprendere una vita orientata al benessere e alla salute.

Registra accuratamente le tue attività quotidiane, i passi, le calorie bruciate, la distanza percorsa a piedi e i minuti attivi. Puoi utilizzare l’app collegata per impostare il tuo obiettivo sportivo. Quando raggiungi il tuo obiettivo sportivo, il tracker vibra per ricordartelo e questo sicuramente aumenterà la tua autostima per fare sempre meglio.