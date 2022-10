Cristina Marino, il segreto sul suo rapporto con Luca Argentero svelato su Instagram

Fonte: IPA Venezia 79, Argentero e Marino: primo red carpet da genitori bis

Cristina Marino e Luca Argentero sono più felici che mai. La coppia si sta preparando ad accogliere il loro secondo figlio: un momento d’oro, per l’amore e per la famiglia. Dopo Nina Speranza, hanno annunciato di essere in attesa. La notizia non è giunta a sorpresa, perché da tempo, infatti, la Marino aveva ammesso di avere il forte desiderio di voler allargare la famiglia. E in un Q&A su Instagram, ha risposto ad alcune domande, anche su Argentero, svelando il segreto del loro amore.

Cristina Marino, il segreto del legame con Luca Argentero

Una domanda in particolare ha colpito i lettori: “Come preservare una relazione d’amore dal tempo, abitudine e cambiamenti?”. Effettivamente ce lo chiediamo anche noi, ma pare che Cristina Marino abbia la risposta giusta. “Corteggiandosi tutti i giorni, prendendosi cura…”. E che cos’è l’amore, se non questo, annaffiare ogni giorno la pianta del rapporto che si è scelto per sempre?

La coppia, che ha sempre tenuto alla propria privacy, non è solita condividere determinati aspetti della propria vita. Tutt’altro. Una follower, infatti, ha chiesto come mai non abbiano mostrato Nina Speranza sui social. “Non ho voglia che nostra figlia diventi un argomento da bar”, ha risposto la Marino. “Il nostro lavoro è una cosa, la nostra vita privata e la nostra famiglia un’altra”.

Luca Argentero, Cristina Marino è il suo “per sempre”

Abbiamo imparato a conoscere e amare Luca Argentero al Grande Fratello, quando ancora era un reality show che si concentrava sulle possibilità di successo di perfetti sconosciuti. Sono trascorsi 19 anni dal 2003, e l’attore è diventato uno dei più famosi e apprezzati del panorama televisivo italiano. Non solo è un attore di punta per le fiction, ma ha anche avuto modo di recitare al fianco di Julia Roberts in Mangia, prega, ama.

A Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Argentero ha raccontato di non desiderare altro dalla vita. “L’unica cosa che mi interessa davvero, oggi, è passare del tempo con Cristina e con mia figlia“. Le sue priorità, in effetti, sono cambiate. Non è più solo il ragazzo della televisione, l’attore che va in scena. Oggi è anche un marito, un padre, e cerca di “vestire” questi ruoli nel miglior modo possibile. “Il per sempre con lei non mi fa paura”. E tra l’altro ha anche ammesso di aver pensato spesso al ritiro dalle scene: un’ipotesi che non ha mai escluso, avendo già raggiunto diversi successi personali.

Il sostegno incondizionato

Luca e Cristina si sono sposati il 5 giugno 2021 a Città della Pieve in Umbria. E non hanno mai smesso di essere felici, di pensare al loro futuro, di costruire un rapporto solido, destinato a durare nel tempo. “Penso che quando trovi una compagna per cui hai voglia di essere la versione migliore di te, c’è la possibilità di durare nel tempo”, ha raccontato Argentero a Verissimo. Ed è proprio così: una coppia giovane, con tanta voglia di viversi, e di rispettarsi. Di corteggiarsi, proprio come il primo giorno.