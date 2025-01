Eleonora Abbagnato e la gelosia per Balzaretti: “Lui non ha amiche donne”

Fonte: IPA Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

A guardarla volteggiare sul palco, elegantissima e leggera sulle punte, Eleonora Abbagnato appare come una creatura magica proveniente da un altro universo. Eppure, anche lei è una donna come noi altre, alle prese con i doveri da mamma di una famiglia allargata e anche con un marito troppo piacente e famoso per non essere gelosa. L’étoile, però, ha trovato un modo per scacciare ogni gelosia dal suo matrimonio con il calciatore Federico Balzaretti.

Eleonora Abbagnato non è più gelosa

Ha più di 14 anni quello che è ben più di un amore. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono amici, complici e, soprattutto, sono le colonne portanti di una grande famiglia che non bada ai legami di sangue ma è legata soltanto dall’affetto reciproco. L’étoile e l’ex calciatore sono genitori di Julia, 11 anni, e Gabriel, 9 e anche di Lucrezia e Ginevra, che di anni ne hanno rispettivamente 18 e 16. Le ragazze ha raccontato Eleonora in una sincera intervista al Corriere della Sera, sono frutto di una passata relazione di Federico.

“Lui non era sposato. Aveva una ragazza con cui si sono separati ottenendo l’affidamento esclusivo delle bambine. Quando l’ho conosciuto avevano un anno e mezzo e tre anni e vivevano con lui. Mi hanno accettata da subito”. La ballerina è mamma quattro volte e non vi è alcuna differenza tra i figli partoriti e quelli acquisiti: “Le ragazze sono cresciute con i nostri valori. Spesso, quando hanno bisogno, per prima cosa vengono da me. Tutti i fratelli sono legatissimi. Anche io ho un ‘fratellastro’, che è un termine che non ha senso. Luca è figlio di mia mamma ma è più di un fratello per me”.

E quando in casa c’è una tale affinità, come si fa ad essere gelose? Beh, considerata la fama e l’aspetto dell’ex terzino, forse il rischio resta. Eleonora, però, ha svelato senza peli sulla lingua, ha trovato il modo per essere “sempre meno” gelosa del suo bello. Il segreto? “Diciamo che lui non ha amicizie femminili. Le tiene lontane, e meno male”. D’altronde la ballerina non è una da scenate, “però quel che sento dentro, dico”. Ed è anche abituata ad aver al fianco uomini molto ambiti, “brutti mai ha scherzato” ricordando la precedente relazione con il ballerino/modello Jérémie Bélingard, anche lui étoile dell’Opéra di Parigi.

Un carattere forgiato dalla danza

Se oggi Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del teatro dell’Opera di Roma, è così sicura di sé è anche merito del mondo della danza, che ti costringe a costruire una corazza. Eleonora ci è entrata che era ancora una bambina, “ma ero anche forte, le mie radici mi hanno reso capace di affrontare ogni cosa. Negli anni ho rafforzato il carattere e questo piaceva ai coreografi che mi affidavano ruoli importanti”. E con i ruoli importanti, grande era pressione: “C’erano coreografi che ci lanciavano le sedie urlandoci che non eravamo abbastanza magre. Anche Roland Petit, il mio maestro, quando non ero sufficientemente in forma, me lo diceva”.

Egualmente severa era la leggendaria Pina Bausch: “Era straordinaria, però non ti diceva mai: ‘Brava’. Non ti guardava mai soddisfatta. Andava nei dettagli, ti sfiniva di lavoro. Poi, ottenevi risultati pazzeschi. Ogni tanto sarebbe stato il caso anche di riconoscertelo, no? Ma lei, mai. Voleva la perfezione”. Anche Eleonora punta alla perfezione, ma alle sue ragazze ‘brava’ non ha paura di dirlo, “qualche volta ci vuole”.