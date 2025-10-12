Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il 12 ottobre 2025 va in scena la terza puntata di Amici 25, con sfide, grandi emozioni e ospiti in studio. Anche questa volta non sono mancate le polemiche, con spazio a momenti emozionanti in cui gli allievi e gli insegnanti si sono messi in gioco.

Gigi D’Alessio e la polemica con Anna Pettinelli. Voto: 9

Per questa terza puntata di Amici 2025, Maria De Filippi ha voluto in studio due giudici d’eccezione: Oriella Dorella, per il ballo, e Gigi D’Alessio per il canto. I loro voti alle esibizioni degli studenti hanno consentito di costruire la classifica per accedere alle sfide. Grandioso come sempre e capace di infondere fiducia ai ragazzi, ma anche consigli importanti, Gigi non si è tirato indietro, giudicando con imparzialità le esibizioni e cogliendo nel segno.

Il cantante ha scherzato con Maria De Filippi, ma soprattutto con Anna Pettinelli. L’insegnante di canto infatti è stata spiazzata da una battuta dell’artista che ha provocato la speaker radiofonica facendole notare che da circa trent’anni non verrebbero trasmessi i suoi brani su RDS, radio in cui lavora la Pettinelli. “Sono trent’anni che non mi passi in radio – ha detto D’Alessio -. In tutta la mia carriera non ho mai sentito una mia canzone andare in onda su Radio Dimensione Suono, per colpa di quella lì”.

Anna ha prontamente risposto: “Ma non è vero, non è colpa mia. Se vuoi ti porto una scaletta e te la faccio leggere. Non dipende da me e lo sai benissimo”. Poco dopo Maria De Filippi è intervenuta, commentando: “Beh, trent’anni sono tanti”. La polemica si è conclusa con un abbraccio, ma soprattutto con una esibizione di coppia di D’Alessio e della Pettinelli. La speaker radiofonica infatti ha cantato Let it be, accompagnata al pianoforte dell’artista napoletano. “Devo votare o posso denunciare?”, ha detto lui ridendo e dimostrando, ancora una volta, grande ironia.

Oriella Dorella immensa ed elegante. Voto: 7

Giudice d’eccezione della terza puntata di Amici 25, Oriella Dorella. La ballerina ed Étoile della scala di Milano è da sempre un’eccellenza nel mondo della moda. Famosissima e con una lunga carriera alle spalle, Oriella è una donna elegante e preparata, ma soprattutto un’anima gentile e l’ha dimostrato anche ad Amici.

“Vederti ballare è una gioia, hai una buona tecnica, mi raccomando non andare troppo oltre. Anche nell’enfasi ci vuole eleganza”, ha detto commentando l’esibizione di Tommaso, che ha solamente 16 anni. Poco dopo a ballare è stata Maria Rosaria che ha ballato con Mattia. “Ma quanto è bella?”, ha detto la Dorella. Mentre Maria De Filippi ha aggiunto: “Ha 17 anni”. “Molto bene, si può fare ancora di più, avanti”, ha concluso Oriella Dorella.

Pierpaolo Monzillo e la sua anima fragile. Voto: 8

I concorrenti di questa edizione di Amici 25 riflettono, in qualche modo, i turbamenti e i problemi dei giovani d’oggi, una generazione spesso segnata da insicurezze e problemi d’autostima. Pierpaolo Monzillo racconta, ad esempio, di non sentirsi mai all’altezza. “Ho sempre paura di non essere abbastanza a livello estetico o caratteriale. Il mio obiettivo è quello di diventare un coreografo”, ha detto l’artista, entrato nella scuola per volere di Veronica Peparini.

Maria De Filippi ha poi chiesto un commento agli altri componenti della scuola, che hanno cercato di infondere coraggio a Pierpaolo. Oriella Dorella è voluta poi intervenire sulla vicenda, affermando: “Quando scegli di ballare sei nudo. E se scegli di farlo devi esserne consapevole”, ha detto.

Emanuel Lo contro Tommaso (e Alessandra Celentano). Voto: 7

Anche in questa terza puntata di Amici 25 continuano le polemiche fra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il maestro di ballo infatti non è convinto del talento di Tommaso Troso, pupillo dell’insegnante, tanto da averlo definito “traballante e con poca personalità”. 19 anni e una passione per la danza che coltiva sin da quando era piccolo, Tommaso ha stregato la Celentano sin dal suo primissimo ingresso nella scuola.

L’esibizione di Tommaso, richiesta come compito da Emanuel Lo, non ha convinto l’insegnante, che si è scontrato, ancora una volta, con la Celentano. “Credo che tu ti sia in qualche modo focalizzato solo su di lui – ha detto Alessandra -. E che tu stia cercando per forza dei problemi”. Il ballerino ha replicato alla collega e sulla questione è intervenuta anche Veronica Peparini che, pur trovando delle incertezze nell’esibizione di Tommaso, ha comunque reputato sufficiente ciò che ha fatto.

“Puoi fare ancora molto meglio, ma sono sicura che lo farai”, ha detto Alessandra Celentano, commentando l’esibizione di Tommaso di fronte a Oriella Dorella. Emanuel Lo ha invece deciso di dare come voto al ballerino un 5,5: “Devi lavorare tanto sul movimento”, ha ribadito ancora una volta. Oriella ha poi concluso: “A me è piaciuto tanto… Ho visto uscire la tua anima. Si vede che sotto c’è studio. Puoi essere già contento”.

Achille Lauro

Dopo aver conquistato X Factor, Achille Lauro sbarca ad Amici 25 portando con sé tutto il suo carisma. Il cantante guadagna lo studio fra applausi e urla, dimostrandosi da subito amichevole con gli allievi della scuola: “Ragazzi come va, tutto bene? Si torna a scuola”, ha ironizzato. Poi ha scherzato anche Maria De Filippi. “Ormai sono a casa qui -, ha commentato, svelando una grande alchimia con la conduttrice -. Grazie Maria, sei stupenda”. L’artista romano si è esibito sulle note della sua nuova canzone: Senza una stupida storia, dimostrando, ancora una volta, il suo enorme talento.

Il ritorno di Maura Paparo, volto storico di Amici. Voto: 7

Gradito ritorno in studio per Maura Paparo, volto storico di Amici. La coreografa è stata chiamata da Maria De Filippi per giudicare la sfida fra Anna e la ballerina Claudia, decisa a entrare nello show. Alla fine l’ex volto della trasmissione ha scelto di consentire ad Anna di continuare il suo percorso nel programma. Michele ha invece sfidato Marco, vincendo. A giudicare la sfida Wad che ha premiato Michele. Per la prossima settimana invece sono finiti in sfida Michelle e Opi per il canto, mentre Alex e Alessio per la danza.