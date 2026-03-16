Fuorisalone 2026, “Food for Thought”: quando cibo e design si incontrano

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Ikea "Food for Thought" - Ikea alla Milano Design Week 2026

Alla Milano Design Week 2026, che si tiene dal 20 al 26 aprile, c’è un’installazione speciale che unisce cibo e creatività. Si tratta di “Food For Thought”, un’inedita esposizione presso Spazio Maiocchi, nel vivace quartiere di Porta Venezia.

Milano Design Week 2026, l’esperienza sensoriale del cibo si fonde col design

Ikea non poteva mancare al Fuorisalone 2026. Ma in questa edizione c’è una grande novità. Dopo quattro anni in cui era presente nel distretto di Tortona, da cui ha tratto grandi ispirazioni, Ikea apre un nuovo capitolo in un altro quartiere simbolo della creatività milanese, quello di Porta Venezia, portando un’esperienza interattiva nella quale il design racconta l’evoluzione dei rituali legati al cibo nelle diverse culture: cucinare, mangiare e stare insieme.

“Food For Thought” apre il dialogo tra l’idea di Design Democratico di Ikea – fondato su forma, funzione, qualità, sostenibilità e prezzo accessibile – e l’universo sensoriale legato al cibo.

Food For Thought, un’esperienza immersiva imperdibile

Co-creata con l’architetta Midori Hasuike, lo spatial designer Emerzon e con chef e interior designer di fama internazionale, “Food For Thought” offre un punto di vista personale delle creazioni Ikea attraverso ambientazioni immersive e una grande cucina, raccontando come il cibo accompagni i diversi momenti della vita domestica: dalla quotidianità dei pasti di ogni giorno alle occasioni di festa e convivialità.

L’installazione vuole portare gli spettatori a a riflettere su come un design pensato con cura possa contribuire al benessere quotidiano, stimolare la curiosità e rafforzare il senso di appartenenza. Questo attraverso un percorso che fonda installazioni evocative e momenti di live cooking.

A completare l’esposizione, una serie di elementi dal forte impatto scenografico offriranno un primo assaggio di una nuova collezione, presentata in anteprima come autentico manifesto di design democratico.

“Food For Thought” mette al centro la casa, come luogo di vita quotidiana, mostrando come esistano infinite possibilità per rendere l’ambiente domestico più giocoso e accessibile.

Dove e vedere Food For Thought

“Food For Thought” è aperta al pubblico dal 21 al 26 aprile 2026 presso Spazio Maiocchi, in via Achille Maiocchi 7, nel quartiere di Porta Venezia, durante la Milano Design Week 2026.

Ufficio stampa Ikea

Il tema scelto per il Fuorisalone di quest’anno è “Essere progetto”: un invito a riscoprire il design come un processo dinamico e responsabile, in cui l’essere umano torna al centro come interprete del cambiamento. “Essere Progetto” significa riconoscere che ogni atto creativo prende forma nel dialogo tra pensiero e materia, tra intuizione e responsabilità. Non è la forma finita a definire il valore del design, ma il processo chela genera: l’ascolto, l’errore, la trasformazione.